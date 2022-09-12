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當選後要做3件事？　蔣萬安想了4秒：走訪清潔隊與商圈、建智慧電桿

▲▼主持人王偉忠、國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／翻攝自中廣流行網 i like radio YouTube）

▲主持人王偉忠、國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／翻攝自中廣流行網 i like radio YouTube）

記者袁茵／台北報導

年底九合一大選將至，首都台北市長選戰呈現三角督局面。國民黨台北市長參選人蔣萬安12日接受主持人王偉忠專訪，被問及若當選台北市長要做的3件事，但只見蔣萬安想了約4秒鐘，被王偉忠質疑「你要想嗎？」接著才公布3件事情，包括上任後要先走訪北市府公務員和清潔隊、走訪商圈市場，以及規劃設置智慧電桿。

蔣萬安12日晚間接受中廣「欸！我說到哪裡了？」王偉忠節目專訪，王偉忠詢問，如果當選台北市長的話，有哪3件事情要馬上去做，而且是台北市民一定會看到的3件事情？但只見蔣萬安沈默了約4秒鐘，讓王偉忠質疑「你要想嗎」、「你講出來，當選要負到責任喔，3件事情的話。」

蔣萬安表示，自己上任後的第一件事情，會先走訪所有台北市府的公務員工，特別是清潔隊，這是台北市最重要、最關鍵的一群基層夥伴，「台北市之所以能夠維持這樣環境，讓一大清早運動朋友、上班族群⋯」此時王偉忠則直接打斷詢問「這是你認為最重要的第一件事情？」

蔣萬安提及，上任後第一天一定要這樣做，不只感謝基層清潔員、替對方加油打氣，這是非常重要的，也要告訴他們「未來市長是支持你們的，可以當最強後盾。」這些清潔隊員默默地為城市付出，但往往卻會被忽視，所以認為要給予加油打氣，告訴清潔員不用擔心，未來有任何問題，市長或團隊都會幫忙，「這不只是乾淨，這也維持交通順暢、市民晨運感受」。

至於第二件事情，蔣萬安說，他應該會去走訪台北市每個市場、商圈，要了解這些人即刻需要解決的問題，包括面對後疫情時代，當開啟國門迎接觀光客時，相關商圈、市場有無做好準備，而不是當國際觀光客來台，軟硬體都沒有準備好。

王偉忠認為，現任台北市長柯文哲在這幾年當中，對成功市場、南門市場等市場規劃有績效，且杭州南路的老屋改建也有被看見，而蔣萬安則是要去了解各個商圈、市場，以迎接疫情後的台灣進入國際觀光。蔣萬安補充道，不是了解，而是面對面、當面，有什麼問題就即刻解決，讓國際觀光客來台時，知道這個商圈是必來景點。

關於第三件事情，蔣萬安直言「交通」，要盡快做規劃，包括哪些路段要建制智慧電桿，解決紅線臨停等停車問題，同時緩解尖峰時段交通流量過大的問題，台北市民最關心的就是交通、都更，很多時候即刻去做些處理，是可以即刻改善見效。

最後，王偉忠聽聞後評語，蔣萬安有一些想法，他問得可能比較快、唐突，但「我認為這就是你對台北市的感情，我覺得這滿重要的。」

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