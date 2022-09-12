鄭南榕基金會批侯友宜欠缺反省能力　「選舉是最好的檢驗機會」

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍12日前往鄭南榕紀念館致意，隔空詢問新北市長侯友宜當年「依法」拘捕鄭，是否問心有愧？侯友宜競辦則批評林為了個人選舉利益抹黑，「所謂邪惡，不正是如此？」對此，鄭南榕基金會晚間發出聲明表示，對於侯陣營說法感到遺憾，必須嚴肅面對「惡法非法」的課題，但侯的說法違反民主人權，顯示他言行不一致且欠缺反省能力，「請承擔歷史和良知的質問，選舉就是最好的檢驗機會」。

9月12日是鄭南榕冥誕，林佳龍上午到鄭南榕紀念館獻花致意，並批評當年拘捕鄭的時任台北市警察局中山分局刑事組組長侯友宜，侯說如果歷史再重新一次，還是要執行，這個講法是錯誤的，且是很嚴重的事情，建議好好再反思一下，是否問心有愧？

然而，此語引發侯友宜競辦發言人吳亮賢批評，對於鄭南榕事件，侯友宜從第一次參選以來，即不願多提此事，正是不希望再次觸及任何當事者家屬、受傷警消人員及其家屬的傷痛，如今林佳龍為了選舉，一再藉著已逝者進行政治操作，奉勸林佳龍，別忘記自己所說的話，「你先是一個人，才是民進黨的候選人」，不要把選舉的考量，建立在家屬的傷痛以及挑起社會的對立及衝突之上。

對此，鄭南榕基金會執行長劉璐娜透過聲明稿表示，對於侯友宜競辦的說法感到相當遺憾，侯友宜在面對這段歷史稱「侯當時是最基層，是依『法』執行」等語，這樣的說法其實是避重就輕、迴避責任，在1989年的4月7日，負責帶隊的侯友宜其職務權力或許可採取平和方式執法或不作為，但侯友宜採取了最激烈的方式，「惡法非法」的課題，是許多從獨裁走向民主的國家嚴肅對待，檢視戕害人民的惡法是否該被遵循。

劉璐娜補充，侯友宜在日前提到「保障言論自由絕對是我們最該堅守的底線」，然而，侯友宜在1989年4月7日以激烈攻堅戕害鄭南榕誓死維護言論自由的舉動，被質問時卻一再聲稱「若再來一次還是要執行」，這樣的說法違反民主人權的基本價值，侯友宜言行不一致，並欠缺反省能力；鄭南榕基金會認為，真正在做政治操作的正是侯友宜及其陣營。

鄭南榕基金會強調，希望政治人物必須反省過去，不能藉口「聽命行事」就迴避責任，特別是侯友宜所聲稱的「依『法』行政」，其中的法，正是扼殺無數台灣人的惡法，也是許多民主前輩和台灣人所致力推翻的惡法，呼籲政治人物的操守必須被檢視，而侯友宜及其陣營的價值觀為何，請打直球不要迴避，請承擔歷史和良知的質問，選舉就是最好的檢驗機會。