TVBS民調／10個百分點內！桃園「綠營支持者回流」　鄭運鵬民調緩上升

▲桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）



記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，而在經歷論文門、換將風波後，國民黨桃園市長參選人張善政、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬支持度仍在拉鋸，根據《TVBS》最新民調顯示，張善政支持度維持36%，而鄭運鵬略增至27%，兩人差距縮至9個百分點，無黨籍的鄭寶清8%、民眾黨籍的賴香伶5%。

2022桃園市長選舉戰況多變，隨著前新竹市長林智堅因論文抄襲案退選，民進黨確定改由立委鄭運鵬接棒，迎戰國民黨的前行政院長張善政與民眾黨的賴香伶。而前民進黨立委鄭寶清也執意參選，在被開除黨籍後，以無黨籍身分投入選戰，讓桃園形成「四腳督」戰況。

《TVBS民調中心》最新民調顯示，桃園市長選舉有77%市民表示會去投票，8%不一定，15%不會去。回頭和8月中調查的支持度相比，在有投票意願的選民中，張善政支持度維持36%，鄭運鵬略增2個百分點至27%，兩人差距由11個百分點減為9個百分點。

觀察民調數據可發現，民進黨認同者支持鄭運鵬比例由66%增至74%，且這8個百分比分別來自張善政、鄭寶清、賴香伶，可以看出「綠營選票有回流跡象」。

本次調查是TVBS民意調查中心於111年9月1日至8日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,619位20歲以上桃園市民，其中拒訪為242位，拒訪率為19.4%，最後成功訪問有效樣本1377位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.6個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS，原始問卷及詳細交叉表請上網。