愛心饋鄉不遺餘力　遠睿國際捐中醫藥北港附設醫院復康巴士

▲遠睿國際商務有限公司積極投入各項資源回饋，捐贈復康巴士更是直接性幫助到需要的民眾，希望提升整體就醫品質，讓使用復康巴士之民眾，免於煩惱就醫交通問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

遠睿國際商務有限公司董事長蔡侃洲出生於雲林北港，在外拼搏30餘年長期投入社會公益，惦記社會責任、積極回饋家鄉，日前聯繫中國醫藥大學北港附設醫院捐贈復康巴士1輛，盼將溫情獻給家鄉北港，造福地方鄉親、改善偏鄉居民就醫問題，並於9日舉行捐贈儀式。

遠睿國際商務公司因了解雲林地廣人稀，且海線唯有中國醫藥大學北港附設醫院為急重症救難責任醫院，許多鄉親或長者住在偏遠地區，就醫速度及行車便利性不佳，為此積極於此投入各項資源回饋，而復康巴士捐贈更是直接性幫助到需要的民眾，希望提升整體就醫品質，另因愛心湧注，加捐十台輪椅，希望有效幫助到每一位長輩。

遠睿國際商務有限公司董事長蔡侃洲表示，秉持財富取之於社會、用之於社會的信念，透過福祉公司詢問媽祖醫院是否有復康巴士車輛來載運偏遠鄉村居民就醫的需求，改善就醫服務品質。感謝吳院長的認同，成就既重要又有意義的實際捐贈行動，為社會公益盡綿薄之力，只要本人有能力，一定會繼續的服務雲林或偏遠鄉村的居民。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金教授指出，急重症的照顧是與時間賽跑，本院與台中附設醫院醫學中心合作，建立「救腦、救心、救命」的急重症醫療，目前是雲林海線唯一具備急性腦中風重度級能力及中度級急救責任醫院。

吳錫金說，透過善心人士的大力支持，散播愛的種子，本院會更積極投入醫療品質提升，包含如排尿中心、脊椎關節中心等特色中心成立，完善病人需求，提供一條龍服務，也堅持「高齡友善」的環境營造，將給來院民眾更優質的醫療服務。

▲遠睿國際商務有限公司積極投入各項資源回饋，捐贈復康巴士更是直接性幫助到需要的民眾，希望提升整體就醫品質，讓使用復康巴士之民眾，免於煩惱就醫交通問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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