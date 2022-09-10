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藉產官學合作　華山咖啡大街營造計畫將擦亮金字招牌

▲「華山咖啡大街營造計畫」以「第一印象」為主軸，推動店家環境再造計畫，將透過多元化輔導方式，引導商圈店家逐步達成整體性與策略性之規劃改造目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「華山咖啡大街營造計畫」國立雲林科技大學進行計畫說明，古坑鄉華山商圈店家踴躍出席。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府於華山遊客服務中心舉辦「華山咖啡大街營造計畫說明會」，由建設處長李俊興主持、國立雲林科技大學進行計畫說明，古坑鄉華山商圈店家踴躍出席，建設處長李俊興表示，該計畫由產官學三方共同合作努力，期待為華山商圈店家門面改造，讓華山咖啡大街煥然一新。

雲林縣政府今年辦理「華山咖啡大街營造計畫」以「第一印象」為主軸，提升華山商圈咖啡大街的商圈店家門戶環境及服務品質為目標，推動店家環境再造計畫，融入在地設計、店家需求為核心，將透過多元化輔導方式，引導商圈店家思索如何改善，逐步達成整體性與策略性之規劃改造目標。

建設處長李俊興指出，古坑鄉華山自 90 年代推動咖啡產業主題以來雖獲成效，但現今在地方創生趨勢下，地方特色之深耕與優質環境之營造已越發重要。而透過本計畫也能挖掘華山特色DNA，結合商圈周邊生態、人文、景觀、產業等等，以發揮資源整體運用效益，提升華山商圈及商家形象並呈現咖啡大街商圈之獨特性與記憶點共同勾勒出華山亮點藍圖。

李俊興表示，透過縣府、國立雲林科技大學、商圈組織及店家業者多方公私合力，達成共同促進商業繁榮，共造地方繁景之目標，一同攜手打造華山商圈形象，至此為讓有意願共創嶄新未來之華山商圈商家，能進一步了解華山咖啡大街營造畫。

雲林縣政府說明，期待透過「華山咖啡大街營造計畫」挖掘並運用在地特色發揚華山新氣象，不只能對一般散客及媒體上進行行銷推廣介紹，更是要著力打造成國內旅遊熱點，吸引民眾目光，希望於2022古坑咖啡節前夕先做出示範亮點，並於2023年的春節假期為古坑鄉華山商圈帶來人潮，擦亮華山金字招牌，持續為雲林縣產業、經濟及觀光共同努力發展。

▲「華山咖啡大街營造計畫」以「第一印象」為主軸，推動店家環境再造計畫，將透過多元化輔導方式，引導商圈店家逐步達成整體性與策略性之規劃改造目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「華山咖啡大街營造計畫」以「第一印象」為主軸，推動店家環境再造計畫，將透過多元化輔導方式，引導商圈店家逐步達成整體性與策略性之規劃改造目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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