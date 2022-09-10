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中秋健走尋柚小徑超應景　斗六市公所齊步走柚香又健康

▲中秋是闔家團聚節日，兒童第二公園的步道欄杆與景觀燈改善工程完竣，民眾更能享受更舒適安全的運動休閒空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「 2022尋柚小徑齊步走」健走活動吸引逾百名鄉親在中秋佳節前來參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市明德里轄內的兒童第二公園步道欄杆與景觀燈改善工程近日已完竣，時逢中秋假期的到來，斗六市公所今（ 10） 日清晨 6時在公園步道口舉辦「 2022尋柚小徑齊步走」健走活動，只要民眾事先報名、全程參加健走並完成集章活動，即可憑集章卡兌換完成禮，吸引逾百名鄉親在中秋佳節前來參與。

斗六市公所說明，除了兒童第二公園外，明德里內的文旦果園每到中秋時節就會散發清香，使得柚香步道也成為明德里特有的景色，活動安排民眾沿著兒童第二公園內步道行走，感受綠樹成蔭、流水潺潺的氛圍，緊接著走進柚香步道，享受柚香的洗禮，再到福林宮進行參拜與祈福，沿途欣賞在地風貌與農特產，舒展身心同時也能增 進體能。

▲中秋是闔家團聚節日，兒童第二公園的步道欄杆與景觀燈改善工程完竣，民眾更能享受更舒適安全的運動休閒空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中秋是闔家團聚節日，兒童第二公園的步道欄杆與景觀燈改善工程完竣，民眾更能享受更舒適安全的運動休閒空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市市長林聖爵表示，文旦是芸香科柑橘屬植物，屬於柚子的一種，在台灣是中秋時節最具代表性的水果，斗六的果農們努力調整栽種技術以克服極端氣候帶來的影響，今年雖然歷經乾旱缺水與連續大雨的波及，但仍產出優質的斗六 文旦，值得大眾期待。

如今中秋佳節是闔家團聚的重要節日，恰逢兒童第二公園的步道欄杆與景觀燈改善工程也已完竣，民眾能享受更舒適安全的運動休閒空間，歡迎全民動起來，帶著全家大小一起來健走。

▲中秋是闔家團聚節日，兒童第二公園的步道欄杆與景觀燈改善工程完竣，民眾更能享受更舒適安全的運動休閒空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中秋是闔家團聚節日，兒童第二公園的步道欄杆與景觀燈改善工程完竣，民眾更能享受更舒適安全的運動休閒空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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