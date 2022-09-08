吃出愛的味道　斗六慈濟醫院用行動支持庇護工場

▲斗六慈濟醫院院長簡瑞騰訂購150盒中秋月餅送給院內同仁，以此表達對醫、護、同仁、外包商，在這3年疫情辛勞的感恩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

在疫情下，人們過著緊張又忙碌的生活，斗六慈濟醫院院長簡瑞騰跟同仁到近期開幕的庇護咖啡館走訪，除了關懷身心障礙的學員、訂購150盒月餅要與醫院的同仁分享外，更希望能拋磚引玉，廣邀各界來店消費，護持這些學員。中秋月圓人團圓，吃有飽滿愛心的月餅格外有意義。

雲林縣第8家庇護工場「Happiness咖啡館」是雲林首家販售甜點咖啡的庇護商店，並啟動愛心待用咖啡，希望不分年紀職業的人，都能拋開忙碌的生活，輕鬆享用免費愛心待用咖啡所帶來的幸福。這裏的員工，都是身心障礙者，經過學習與測試加上評估可提供12名身心障礙者多元且適切就業機會，協助及訓練身心障礙朋友提升工作競爭力，再進入一般職場。

斗六慈濟醫院院長簡瑞騰表示，通常庇護商店在開幕時都非常熱鬧，但應如何維持才是最重要的，正巧中秋節連假來臨，今年想以醫院名義，訂購150盒中秋月餅送給院內同仁，以此表達對醫、護、同仁、外包商，在這三年疫情辛勞的感恩。

簡院長在Happiness咖啡館看到身心障礙人士，可以自力更生、自立自強，很感動，因此想透過購買禮盒，拋磚引玉，能將消息傳出去，讓更多社會人士，能一起共襄盛舉，也讓這群孩子能更有信心，讓他們能長長久久發展越來越好，可以造福更多身心障礙人士。

指導老師鍾宜蕎說，社團法人雲林縣佛教善行慈悲功德會設立Happiness咖啡館，理事長陳秀月發現社會上有許多弱勢族群需要幫助，商請她協助成立，員工以販售現煮咖啡、甜點為主，外場人員不僅可以學習沖泡咖啡以及接洽客人、販售餅乾，更能學習人與人間的溝通、待人處事與工作技能。

內場人員主要是烘焙、製作小點心，很高興也很感謝斗六慈濟醫院及簡院長有看到我們，來這裡訂購月餅，把愛心發散出去，希望社會各界也能多多訂購，讓商店業務蒸蒸日上。

▲斗六慈濟醫院院長簡瑞騰（右3）訂購150盒中秋月餅送給院內同仁，以此表達對醫、護、同仁、外包商，在這3年疫情辛勞的感恩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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