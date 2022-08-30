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高雄市永旭希望工程慈善協會　捐贈南消災情勘查車

▲高雄市永旭希望工程慈善協會張淑儀理事長捐贈災情勘查車，台南市長黃偉哲接受並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高雄市永旭希望工程慈善協會張淑儀理事長捐贈災情勘查車，台南市長黃偉哲代表接受並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


台南市消防局於30日下午2時50分，在消防局舉行捐贈災情勘查車捐贈儀式，由協會張淑儀理事長代表捐贈，並由台南市長黃偉哲接受並頒發感謝獎牌。

▲高雄市永旭希望工程慈善協會張淑儀理事長捐贈災情勘查車，台南市長黃偉哲接受並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）
高雄市永旭希望工程慈善協會由張淑儀理事長，於2016年所創立，主要的贊助單位為永旭保險經紀人股份有限公司，該協會宗旨為育幼、救急及扶老，並全心致力於社會關懷與公益活動，一向秉持濟貧救難的慈悲精神，更經常主動發起及參與地方公益活動，陸續捐贈多部勤務車輛給各地消防局，此次捐贈的災情勘查車命名為永旭14號，價值近百萬，該車性能卓越，供消防局人員進行災情勘查、支援救災、載運人員、物資，後勤補給支援之用的重要交通工具。

▲高雄市永旭希望工程慈善協會張淑儀理事長捐贈災情勘查車，台南市長黃偉哲接受並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市長黃偉哲表示，感謝高雄市永旭希望工程慈善協會認同台南市消防局，願意捐贈給消防救災車輛。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝高雄市永旭希望工程慈善協會對於消防工作的支持與肯定，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

▲高雄市永旭希望工程慈善協會張淑儀理事長捐贈災情勘查車，台南市長黃偉哲接受並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）
消防局局長李明峯表示，感謝高雄市永旭希望工程慈善協會慷慨解囊，這次捐贈的災情勘查車，將助於消防同仁於災害發生時，迅速抵達達現場蒐集並回傳災情訊息，強化救災工作的指揮調度及部署，維護民眾的生命及財產安全。

▲高雄市永旭希望工程慈善協會張淑儀理事長捐贈災情勘查車，台南市長黃偉哲接受並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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