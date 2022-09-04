挹注救災一臂之力　在地企業捐贈西港義勇消防分隊無線電

▲為保護義消兄弟的安全，提升搶救災害的能力，張惠豐先生捐贈市價8萬多元的手持式無線電15組予西港義消分隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為保護義消兄弟的安全，提升搶救災害的能力，張惠豐先生捐贈市價8萬多元的手持式無線電15組予西港義消分隊，4日在西港消防分隊舉辦捐贈儀式，由消防局民力科王金山專員與第三救災救護大隊陳博文大隊長共同代表受贈。

此批手持式無線電將給予西港消防隊的義消人員分配使用，用以提升義消人員於事故現場與消防人員的溝通，可以更快的掌握災害現場的狀況。

義消人員於現場大多是協助為主，有時像是雜草火警，現場範圍較大時，義消人員只能用徒步的方式傳話，有了無線電可以讓義消人員於第一時間做溝通也能了解目前狀況。義消人員大多都是白天有正職，只有下了班或是空閒的時候才有時間能夠協助災害現場，而以前都是聽到消防車的聲音才會打電話回隊上確認是否有災害才能出門協助，現在有了這批無線電，可以讓義消人員在災害的第一時間被通知，能更快速的到達災害現場協助幫忙，提升消防搶救效率，縮短搶救時間。

張惠豐先生深耕台南多年關心鄉親，今日前來受狀並表示，此次有這個機緣捐贈手持式無線電15組，希望透過今日的捐贈活動，提升消防同仁及義消同仁在救災上的能量，同時也希望拋磚引玉，吸引更多人加入捐贈的行列。

第三救災救護大隊陳博文大隊長也感謝張惠豐先生的善行義舉，有更多企業一起投入義消的行列可以讓消防局的能量更強大。消防局長李明峯表示，台南市的義消比例是全國最高的，原因是因為很多市民朋友對投入義消，對自己有一份責任感，對家人有一份責任感，對這個社區、這個城市都有一份責任感，與警消一起來努力守護家園。