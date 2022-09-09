謝謝你們！臺中暖心故事惹眾人淚　為身障者開創新生活

▲不管晴天雨天、上山下海，臺中市復康巴士為所有身障朋友提供免費無障礙交通接送服務。（圖／翻攝自「社會有愛 溫暖臺中」臉書粉絲團）

在臺中生活，身障朋友要到醫院復健、職業訓練、參加考試或是外出社會參與，出門去想去的地方，只要事先預約，就有最暖心的「小白」親自來接送，載著他們來去無礙，外出交通免煩惱。臺中的溫暖穿梭在大街小巷，眾人力挺捐贈暱稱「小白」的復康巴士超過百台，造福行動不便的身障者可以自由出入，乘坐輪椅也方便平穩的上下車，不用像早年一樣只能辛苦搭乘公車、火車，如今載運量不僅是全國第一，臺中更是六都唯一免費使用的城市，而每一台復康巴士的背後都是由一則則暖心的動人故事堆砌而成，讓這段臺中暖心路程不斷前進散播愛。

謝謝有你！復康巴士讓愛不斷延續

有了復康巴士便利的交通接送服務，身障者走出家門變得更容易，平常無論是就醫、就業、就學、洽公，外出活動不用擔心受阻礙之外，也能積極參與各項社會活動豐富生活，甚至是來一場小旅行。復康巴士與一般公務車輛不同，臺中市的復康巴士主要來自民間各界熱情響應捐贈，有從受助者變成助人者的善心民眾，包括個人、家族，也有回饋社會的公益企業、事業有成貢獻鄉里的商家行號，還有攜手作愛心慈善的社會團體，例如扶輪社、獅子會、同濟會、青商會等，共同為身障服務努力打造友善環境。在110年就獲贈了54輛復康巴士，近10年來最多，今年截至8月已受捐贈37輛，同時陸續汰換老舊復康巴士。

▲臺中市的復康巴士來自民間熱心捐贈，小至個人、大至團體及企業，每一台車子背後都有動人故事。（圖／臺中市政府新聞局提供）

像是臺中劉方女士感念一生受到許多人的幫助，因此許下希望自己百年之後，也能為社會留有貢獻，子女默默記下媽媽心願，在母親節前，便以媽媽的名義捐贈復康巴士，延續她助人為善的意念；朱氏家族兄弟姊妹，為感謝父母的養育栽培，秉持「老吾老以及人之老」，捐贈復康巴士以愛回饋社會，作為回報恩情的最好禮物；在豐原經營肉羹的老闆，經常看到復康巴士往返，接送鄰居前往就醫及社區參與，因為看見他人需求，在自己事業有成時，捐贈復康巴士給社會局，讓友善服務持續進行。另外，企業拋磚引玉，除了協助媒合捐贈，也向大眾示範社會公益的典範，讓更多人願意投入助人行列，擴大愛心的影響力！

來臺中我們就照顧 外縣市都來預約身障者的行動任意門

復康巴士為身障朋友的行動帶來很大便利性，加上免費搭乘，因此預約申請使用率很高，為了讓資源妥善利用，預約中心會透過共乘、相同路線接送等方式來安排車次，最貼心的是，這項服務不限於臺中市民，也一併照顧外縣市身障朋友，來到臺中有需要的個人、團體以及機關單位都能申請或租借使用。

例如2019身障桌球亞錦賽、2020台灣燈會、2021世界蘭展等大型活動，都可以看到復康巴士接駁身障朋友的身影，統計每年已服務超過200個團體，運輸能量全國第一；另外，社會局也和運動局搭配合作，協助臺中的運動員準備各項賽事，2020東京帕運兩位田徑選手劉雅婷、楊川輝，就是復康巴士使用者，備賽期間，每個星期6天接送他們往返住家和訓練場所，讓他們能專心備戰，不需煩惱交通問題。

▲2020東京帕運兩位田徑選手劉雅婷、楊川輝選手，近日出席大型復康巴士啟用儀式典禮。（圖／臺中市政府提供）

▲▼除了小型復康巴士，也有大型復康巴士提供身障團體、特殊學校以及機關單位租借使用。（圖／臺中市政府新聞局提供、翻攝自「社會有愛 溫暖臺中」臉書粉絲團）

承載愛心使命 遞送社會溫暖力量

目前社會局投入營運276輛復康巴士，並有3輛大型、1輛中型復康巴士，其中包括全國第一輛符合最新空污排放標準的大型復康巴士，還特別邀請身障團體、身權委員等一同參與討論規劃及製作，把實際需求納入車輛設計中，更貼近使用者需要，營造舒適的乘車環境。其中110年全新打造的大型復康巴士啟用儀式當天，就安排身障團體與身障民眾首航微旅行，參訪霧峰舊省教育廳服務據點，再到光復新村畫話協會體驗綁染，感受臺中市身障服務與在地團體豐沛的活力。

除了電話預約，現在透過網路也可隨時隨地預約，只要利用訂車網站簡單操作，幾個步驟就完成，同時建立一套自己的專屬路線，並能掌握車輛即時位置與動態資訊，相當便利，因此無論風雨、上山下海，臺中市的復康巴士每天四處趴趴走，每年服務身障者近80萬人次、628公里，相當於可以繞台灣約5,200圈，也等同於從地球往返月球約16次。每一輛復康巴士就像一顆行善的種子，有著屬於自己的故事，從捐贈者開始至每一趟服務任務，任務持續、愛持續，溫暖的力量也將延續著，讓身障朋友行動無礙不受限。

▲▼身障朋友分享，復康巴士提供交通便利服務，讓她不用擔心看診時間的不確定，也能預約接送至想去的景點或其他地方，外出不再是一件困難吃力的事。（圖／翻攝自「社會有愛 溫暖臺中」臉書粉絲團）

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