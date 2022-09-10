食安檢查！雲林縣鹿隻結核病檢驗　9戶、197頭全合格

▲鹿茸生長期為農曆過年前後到清明節前後採收，2月至6月是台灣水鹿鹿茸平均採收期，主要品種為臺灣原生鹿種水鹿、梅花鹿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣養鹿戶數共27戶、飼養鹿隻663頭，雲林縣動植物防疫所為維護鹿隻健康與保護消費者食用安全，每年定期於每年8月辦理鹿隻結核病檢驗，接受養鹿戶申請檢驗鹿隻結核病今年度有9戶申請，全數檢驗完畢結果出爐，197頭檢驗結果全數合格。

鹿茸生長期為農曆過年前後到清明節前後採收，2月至6月是台灣水鹿鹿茸平均採收期，主要品種為臺灣原生鹿種水鹿、梅花鹿，所生產之新鮮鹿茸自古以來皆是民眾喜愛的健康保健食品，此一高經濟價值的畜牧產品為農戶帶來相當大的經濟產能。



雲林縣長張麗善表示，鹿茸是一種高經濟價值的動物產品，呼籲轄內養鹿農戶多多配合申請檢驗，共同維護人畜健康，以利養鹿事業永續發展，也呼籲民眾選購鹿茸產品時，多選購經結核病檢驗合格之牧場產品。

雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，為防範人畜共通傳染的結核病發生、為鹿產品衛生安全把關，防疫所每年都會積極協助雲林鹿農進行鹿隻牛型結核病結核病檢驗工作，因結核病檢驗工作不僅攸關人畜健康，極具公共衛生意義，也能保障鹿產品衛生安全可靠。

廖培志說明，有關今(111)年度申請結核病檢驗鹿場及鹿隻詳細資料，民眾可逕上雲林縣動植物防疫所Facebook進行查閱。

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