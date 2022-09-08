億萬富翁孫女遇害！前科男「忙洗車滅證」畫面曝　14歲就曾性侵

▲ 弗萊徹被阿布斯頓以黑色休旅車擄走殺害。（圖／Memphis Police Department est.1827）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國田納西州幼稚園女教師、億萬富翁孫女弗萊徹（Eliza Fletcher）2日出門晨跑遇害，3天後被發現陳屍草叢，遺體已經腐爛。38歲男嫌阿布斯頓（Cleotha Abston）前科累累，在犯案現場留下的一支拖鞋暴露他的身分，3日被警方逮捕，監視器也捕捉到他犯案後花了一小時清理他用來作案的黑色休旅車，還在家中清洗身上的衣服，舉止十分怪異。

美媒WREG獲取的監視器畫面顯示，弗萊徹2日失蹤3個半小時後，一輛黑色休旅車約上午7時57分停在曼非斯（Memphis）的朗維花園公寓（Longview Garden）前，也就是阿布斯頓犯案後首度被人發現的地點。他的兄弟就住在這棟公寓，一名目擊者目睹阿布斯頓當天前往和兄弟見面時舉止怪異，時間點也和監視器拍到這輛休旅車的時間吻合。

畫面中這輛休旅車開進停車場，車體部分被其他車輛遮住，但仍可看見阿布斯頓停好車後過了一陣子才下車，打開後車廂後疑似取出某種物品，接著跑進建築物，不久後又回到車子上，停留一個多小時。有目擊者透露，曾看到他用清潔劑清潔車子。阿布斯頓36歲的哥哥馬力歐（Mario）後來坦承看見弟弟在清潔車子內部，還在家中水槽清洗身上的衣服，「行為非常奇怪」。

此外，他的黑色休旅車曾停在一個大型垃圾桶旁，調查人員後來在垃圾中發現一個垃圾袋裝著一件紫色運動短褲，和弗萊徹失蹤當時身上穿著的是同一件。

阿布斯頓在弗萊徹失蹤隔天被捕，關鍵證據是擄人現場一支拖鞋上殘留他的DNA，4日被控篡改證據及嚴重綁架，在弗萊徹的遺體發現後於6日被控一級謀殺罪，7日就新指控出席聽證會。他在2000年僅16歲時就因暴力綁架事件服刑20年，且當時已有一長串犯罪紀錄，包括14歲時犯下性侵，因經常糾纏女性而成為鄰居口中的「怪胎」、「變態」。

遇害的弗萊徹和丈夫理查（Richard ‘Richie’ Fletcher III）結婚8年，育有2子，住在曼非斯市中心。她的祖父喬瑟夫．歐吉爾三世（Joseph Orgill III）是美國最大五金建材公司歐吉爾（Orgill）共同經營者，公司市值達32億美元（約新台幣980億元），而弗萊徹是這家公司繼承人。

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