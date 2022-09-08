美參院下周審「台灣政策法案」　白宮國安顧問：部分條文令人擔憂

▲美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）透露，「台灣政策法案」的部分條文令人擔憂。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國參議院外交委員會預計14日審議「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），此前原訂於8月3日二度審議卻臨時延期，傳出可能是白宮怕影響「戰略模糊」政策而出手踩煞車。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）受訪透露，他將與國會領袖見面討論這部法案，因為部分條文內容「令人擔憂」。

蘇利文接受彭博電視台節目專訪時表示，他將在7日稍晚會見國會領袖，當面討論「台灣政策法案」。他坦承，法案內容擴及美方如何加強對台灣有力、有效的安全協助，改善台灣安全，但同時「部分內容讓我們有些擔憂」。

彭博報導稱，儘管蘇利文拒絕透露細節，但他的言論突顯拜登政府在加強支持台灣之際，也在試圖壓制國會兩黨逐漸升高的抗中鷹派。

「台灣政策法案」由參議院外委會民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）於6月共同提出，內容包括支持台灣參與國際組織、賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位、計畫提供台灣約45億美元安全援助資金、推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）等。

這部法案原訂於8月3日進行表決，外委會卻在當天以主席須參與院會事宜為由延至9月，且可能重新修改。當時有知情人士向彭博指出，拜登政府認為這項法案的效果可能適得其反（counterproductive），將干擾數十年來的美國戰略模糊政策，因此，白宮正遊說民主黨參議員對這項法案踩煞車。

另外，蘇利文在專訪中也談到台海局勢，他認為台灣周圍發生軍事事件（military contingency）的威脅仍然顯著，中共官方政策言明不排除武力侵台，但他強調，美國立場仍堅定一致，未來會持續抵抗任何試圖以武力改變現狀的行為。

報導稱，美國民主黨籍聯邦眾議員莫菲（Stephanie Murphy）7日率領跨黨派眾議院代表團抵達台灣，此行也意味著，今年迄今已有28名美國國會議員訪問台灣，至少是自2013年以來最多的一年。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》