美日韓特使東京會談　坦承北韓準備進行「第7次核試」

▲美國國務院對北韓特別代表金星容。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年以來軍事動向頻繁，光是彈道飛彈試射就高達31次，甚至還在計畫進行第7次核試驗。美國國務院對北韓特別代表金星容（Sung Kim，김성용）就在三國會議上警告，表示核試驗將為地區與國際社會的和平安全帶來威脅，他呼籲美日韓三國應緊密合作。

根據《韓聯社》，金星容、南韓外交部韓半島和平交涉本部長金建、日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕今（7）日下午在日本東京外務省，針對北韓無核化問題與韓半島（朝鮮半島）情勢等進行協商與討論，金星容認為北韓今年以來試射31枚彈道飛彈的舉動早已威脅到地區穩定、提高軍事緊張，讓所有國家陷入險境。

金星容表示，「美國持續在評估中指出，北韓不斷針對2017年（第6次核試）以後首次實施的第7次核試進行準備。核試驗將會威脅地區與國際社會的和平安全，對核武禁擴條約等造成負面影響。我國（美國）目前正與日本、南韓展開緊密合作，以求應對突發狀況。」

金星容說明，「我們的目標是實現韓半島達成完全去核化，目前正持續致力與北韓達成對話，而且我們已經做好準備，在未設任何前提條件下讓雙方見面。」

▲美日韓三國對北韓戰略特使7日在日本東京展開會談。（圖／達志影像／newscom）

南韓外交部韓半島和平交涉本部長金建則表示，針對北韓正準備進行第7次核試，南韓已做好迅速應對北韓軍事挑釁的準備。他表示南韓已打開與北韓進行對話、外交談判的大門，同時他也提到南韓總統尹錫悅8月中旬向北韓提議的「大膽的構想」。

至於來自日本的越健裕今則在評價中指出，北韓目前正持續加速核武、導彈試射等活動，「我們已向北韓打開真摯、且可持續展開對話的大門。」

另外，南韓國家安保戰略研究院首席研究委員卞尚程（변상정，音譯）在今（7）日的報告書中引用《NK News》於2日的報導指出，從北韓西海衛星發射場草木死盡的狀況來看，北韓恐怕曾於8月28至31日在該地進行洲際彈道飛彈火星-17型的引擎實驗，為下一次的飛彈試射做好準備。

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