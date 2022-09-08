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F-35含有「中國製造」零件　美五角大廈宣布：暫停交付

▲▼美國F-35戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國F-35戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈7日指出，將停止交付洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造的F-35戰鬥機，因為發現該機種內部一塊磁鐵所含的合金，是利用未經授權的中國材料製造的。

根據《彭博社》報導，五角大廈發言人戈梅爾（Russell Goemaere）在一封電子郵件中表示，他們在8月中展開的一項調查發現，F-35戰鬥機內引擎潤滑泵內磁鐵所含的合金，屬於未經授權的中國製材料，違反國防採購法規，所以將暫停交付所有洛克希德馬丁公司製造的F-35戰鬥機。

戈梅爾強調，這項決定不會影響到已經交付的戰機，因為這種磁鐵並不會傳輸訊息或損害飛機的完整性，不存在與這個磁鐵相關的性能、品質或安全風險。洛克希德馬丁也在聲明中指出，F-35仍可安全飛行，會繼續和承包商及國防部合作，確保盡速解決問題，恢復交付。

雖然F-35戰鬥機整機是由洛克希德馬丁製造，這次出問題的磁鐵是外包給漢威聯合國際（Honeywell International）生產；該公司則回應，他們仍致力於提供滿足客戶合約要求的感品，會持續和洛克希德馬丁及五角大廈進行聯繫。

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