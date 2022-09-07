億萬富翁孫女「遺體找到了」　晨跑一半遭擄！3天後藏屍雜草堆

▲美國億萬富翁孫女、田納西州教師弗萊徹（Eliza Fletcher）晨跑時遭綁架謀殺。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合外電報導

美國億萬富翁孫女、田納西州幼稚園教師弗萊徹（Eliza Fletcher）2日凌晨外出晨跑，卻被監視器拍到，遭人強行推入黑色休旅車，從此失去聯繫。警方證實，5日在曼非斯（Memphis）無人公寓後方草叢尋獲的腐爛遺體，就是失蹤3日的弗萊徹。

CNN、《紐約郵報》報導，弗萊徹陳屍地點距離住家西南方僅3英里（約4.8公里），警官們展開大規模搜索時，注意到公寓草地出現輪胎痕，並且聞到一股濃濃腐爛氣味，循線繞到房屋後方，就看見一名沒有生命跡象的女性躺在地上。現場還有一個垃圾袋，裡面裝著弗萊徹生前穿的紫色運動短褲。

▲嫌犯阿布斯頓（Cleotha Abston）20多年前就曾因綁架入獄。（圖／達志影像／美聯社）



謝爾比郡（Shelby County）檢察官馬爾羅伊（Steve Mulroy）表示，38歲嫌犯阿布斯頓（Cleotha Abston）已於3日落網，面臨一級謀殺罪及綁架罪等指控。他指出，嫌犯20多年前就曾因為綁架入獄，如今又無端攻擊陌生人，毫無意義的暴力，令人難以想像。

34歲的弗萊徹與丈夫結婚8年，育有2子，祖父喬瑟夫．歐吉爾三世（Joseph Orgill III）是美國最大五金建材公司歐吉爾（Orgill）共同經營者，該公司年銷售額為30億美元（約新台幣927億元），市值達到32億美元（約新台幣980億元）。

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