女師晨跑「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝！身份爆是億萬富翁孫女

▲ 美國田納西州女老師出門晨跑失蹤。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國田納西州一名女性教師2日出門晨跑後就此失聯，監視器拍下她跑步時突然被粗暴推進一輛黑色休旅車，疑似遭到綁架。警方持續追查之際，這名女老師的背景也被曝光，原來她其實是億萬富翁的孫女，更是美國最大五金建材公司繼承人，公司價值達到32億美元（約新台幣980億元）。

綜合外媒報導，在田納西州曼非斯擔任幼稚園老師的弗萊徹（Eliza Fletcher）2日凌晨約4時30分到曼非斯大學附近慢跑，監視器畫面顯示她身穿粉色上衣和紫色短褲，正在跑步時一名開著黑色休旅車的不明人士靠近，一陣拉扯後將她強行推進車內。家屬發現弗萊徹遲遲沒有回家，上午7時左右報案。

警方在現場發現她的水壺和碎掉的手機，並公開她失蹤前被拍下的最後身影與載走她的黑色休旅車，希望曾看過弗萊徹的民眾主動出面，家屬也懸賞5萬美元（約新台幣153萬元）尋求線索。曼非斯警方3日公布最新進展指出，已經找到一輛有關車輛並拘留車上一名男子，但依然沒有弗萊徹的蹤跡。

現年34歲的弗萊徹熱愛跑步，和丈夫理查（Richard ‘Richie’ Fletcher III）結婚8年，育有二個兒子，住在曼非斯市中心，經常在IG分享一家4口溫馨日常，而她的祖父喬瑟夫．歐吉爾三世（Joseph Orgill III）其實是美國最大五金建材公司歐吉爾（Orgill）共同經營者。

歐吉爾公司在《富比士》2021年美國最大私人企業排行榜中排名第143，擁有5500名員工，公司價值達32億美元。弗萊徹身家數字目前並不清楚，但她是這家公司的繼承人。

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