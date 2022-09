快訊／美又爆大規模槍擊「多人中彈」　槍手臉書直播開槍還在逃

▲19歲槍手用臉書直播作案過程。(圖/翻攝自臉書)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國田納西州最大城市曼非斯(Memphis)7日發生大規模槍擊案,一名19歲男性槍手駕車作案,隨機朝人開槍,更在臉書上直播犯案過程,槍手犯案動機與實際傷亡人數尚待釐清。槍手稍早透過臉書宣稱已開槍射向5人,更宣告作案當日就會是他自身的死期,當地政府與警方均宣布,若無必要請勿外出。

綜合美媒WSMV等報導,這名槍手7日下午開車犯案,曼非斯市當地已至少發生兩起槍擊案,已知一名女子傷勢相當嚴重。

▲槍手稍早透過臉書宣稱已開槍射向5人。(圖/翻攝自推特)

調查人願透露,這名男子透過臉書直播駕車朝他人開槍的過程。警方稍早已公布槍手長相,但槍手仍在逃,目前還不知道他的確切位置,追捕行動持續進行中。曼菲斯市稍早透過推特發布聲明,「若不需要外出,請待在室內。」

目前臉書把槍手的臉書移除。

If you do not need to be out, please stay home!