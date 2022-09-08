快訊／美又爆大規模槍擊「多人中彈」　槍手臉書直播開槍還在逃

▲19歲槍手用臉書直播作案過程。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國田納西州最大城市曼非斯（Memphis）7日發生大規模槍擊案，一名19歲男性槍手駕車作案，隨機朝人開槍，更在臉書上直播犯案過程，槍手犯案動機與實際傷亡人數尚待釐清。槍手稍早透過臉書宣稱已開槍射向5人，更宣告作案當日就會是他自身的死期，當地政府與警方均宣布，若無必要請勿外出。

綜合美媒WSMV等報導，這名槍手7日下午開車犯案，曼非斯市當地已至少發生兩起槍擊案，已知一名女子傷勢相當嚴重。

▲槍手稍早透過臉書宣稱已開槍射向5人。（圖／翻攝自推特）

調查人願透露，這名男子透過臉書直播駕車朝他人開槍的過程。警方稍早已公布槍手長相，但槍手仍在逃，目前還不知道他的確切位置，追捕行動持續進行中。曼菲斯市稍早透過推特發布聲明，「若不需要外出，請待在室內。」

目前臉書把槍手的臉書移除。

If you do not need to be out, please stay home! — City of Memphis (@CityOfMemphis) September 8, 2022

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

