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阿里山烏龍茶入味拌麵外銷杜拜　嘉義優鮮「最嘉品牌」進軍國際

▲▼ 阿里山烏龍茶創新入麵啟航首航儀式，榮獲2022嘉義優鮮「最嘉品牌」將在地農產推向杜拜市場。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 阿里山烏龍茶創新入麵啟航首航儀式，榮獲2022嘉義優鮮「最嘉品牌」將在地農產推向杜拜市場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

產品外銷十八個國家的小夫妻拌麵企業，7日上午在中埔穀倉農創園區舉辦「阿里山烏龍茶拌麵新品記者會」，正式對外推出「全球首創口味」結合阿里山烏龍茶香的新品乾拌麵，縣長翁章梁指小夫妻將阿里山烏龍茶產業的名聲推向國際舞台、也榮獲2022嘉義優鮮的農產認證，值得讚許，可說是「嘉義之光」。

▲▼ 阿里山烏龍茶創新入麵啟航首航儀式，榮獲2022嘉義優鮮「最嘉品牌」將在地農產推向杜拜市場。（圖／記者翁伊森翻攝）

小夫妻是全台灣第一家打入杜拜市場的拌麵品牌，創辦人王德輝說，烏龍茶香拌麵，相信能掀起拌麵的熱潮，讓消費者能簡單又輕鬆品嚐有阿里山茶葉風味的乾拌麵美食。

▲▼ 阿里山烏龍茶創新入麵啟航首航儀式，榮獲2022嘉義優鮮「最嘉品牌」將在地農產推向杜拜市場。（圖／記者翁伊森翻攝）

小夫妻拌麵企業是由嘉義土生土長的王德輝、周慧萍夫妻在八年前草創，初期只有油蔥、麻辣及沙茶三種口味，接著不斷研發及納入地方特色及聞名的食材，例如雞肉飯風味拌麵及砂鍋魚頭風味拌麵等口味，如今己經有二十種產品，外銷全世界十八個國家，同時也在國內不斷拓展賣點，新品阿里山烏龍茶拌麵也即將在網路「小夫妻拌麵官方網站、Yahoo購物中心、MOMO購物網」通路首賣。

▲▼ 阿里山烏龍茶創新入麵啟航首航儀式，榮獲2022嘉義優鮮「最嘉品牌」將在地農產推向杜拜市場。（圖／記者翁伊森翻攝）

王德輝說，發想既然他有製麵的技巧，如能研發出不同口味的醬料包，搭配成乾拌麵，適用於不精於廚藝的家庭主婦，能夠簡易又輕鬆煮食拌麵，應該會有市場，於是夫妻共同投入研發乾拌麵的口味，因太太十九歲就嫁給他，將品牌名稱取為「小夫妻」。

王德輝表示，阿里山烏龍茶是嘉義縣的文化農特產品，得天獨厚的地理位置，及氣候環境，生長出來的烏龍茶，特別美味及清新甘甜，韻味鎖在醬料中，不苦不澀，有清香典雅淳厚的滋味，再搭配北緯23.5度c日照四十五至四十八小時的純日曬麵條，來一口「將茶韻滲透到每一條陽光日曬麵裡」的烏龍茶拌麵，聞得到茶香，也吃得到茶葉。

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