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「嘉義優鮮」跨境電商外銷星港澳　下單3-5天吃到最新鮮

▲▼ 跨境電商拚外銷！嘉義優鮮農漁產直送星港澳 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 跨境電商拚外銷！嘉義優鮮農漁產直送星港澳 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府首度與跨境電商通路台灣好農國際館商城合作，於平台開設嘉義優鮮品牌館，應用B2C跨境電商將嘉義優鮮農漁特產行銷到星港澳市場，31日上午在縣府招商空間舉行前進海外記者會，縣長翁章梁特別與訂購優鮮番茄的香港消費者遠端連線分享跨境購買方便性，更現場示範預購下單送給幸運的跨境消費者，與貴賓一起打包嘉義優鮮商品啟動航班送出海外，一同慶祝拓展海外市場。

▲▼ 跨境電商拚外銷！嘉義優鮮農漁產直送星港澳 。（圖／嘉義縣政府提供）

「嘉義優鮮」是嘉義縣農、漁、畜等農產品的共同標誌，縣府與農民合作行銷開創多元通路，首波輔導在專區上架的20家業者，精選適合外銷的商品包括當令特色玉女小番茄、鳳梨和嘉義極光哈密瓜；冷凍水產則有虱目魚、鰻魚、鱸魚；農產加工品有咖啡、鵪鶉皮蛋、山葵醬、百香果吸凍、黑木耳飲、鵝油、麻油、苦茶油、XO醬及海鹽等，主打供應海外的華人小家庭市場，海外消費者可透過網路直接下單、零售交易，擺脫傳統整櫃出貨限制，彈性B2C跨境物流更便利。

今記者會台灣好農董事長江衍宏、農委會國際處簡任技正袁華興、縣議員林秀琴、陳文忠、姜梅紅、許有彊，及農民等人都一同到場見證，翁章梁表示，我們正式透過電商前進海外，只要上網就可以訂購嘉義優鮮農漁特產，嘉義以小農為主，小農基本上是精耕，產品也很優良，很適合電商平台，直接讓消費者訂購是最適合的銷售方法，謝謝農委會輔導縣府與台灣好農合作，下單只要等3-5天就可以收到，請大家趕快訂購！

▲▼ 跨境電商拚外銷！嘉義優鮮農漁產直送星港澳 。（圖／嘉義縣政府提供）

江衍宏說，台灣好農國際館目前共行銷海外7個國家，同時也協助農委會推廣冷凍鳳梨釋迦，參加東京食品展得到日本很多大商社、通路及夥伴的認同，陸續也有好幾批次出貨，希望以此經驗協助拓展在地農產。

江衍宏表示，幾次合作接觸發現嘉義縣府對於小農產品的推廣非常積極有熱忱，有熱忱才能把事情做好，這是合作的先決條件；目前以銷售華人市場為主要目標，其擴展出的生活圈很大，原本在日本也是以賣華人為主，漸漸發現很多當地人也開始購買，這是整體海外營運的思維模型。

▲▼ 跨境電商拚外銷！嘉義優鮮農漁產直送星港澳 。（圖／嘉義縣政府提供）

小番茄農王大權分享，原本沒想到可以這樣外銷，很感謝縣府與台灣好農的配合，讓自己種的小番茄在海外打響名號，世界如同地球村，距離不是很遠，能出去跟國外產品競爭是一件好事。

袁華興指出，星港澳的檢疫相對簡單，對於台灣產品輸入限制較少，只要食安能符合當地法規要求就相對容易進入市場，且這三處都是華人社會為主，對我們產品認知度很高，也是以往觀光客主要來源國，北回歸線經過嘉義造就優良農產區，綜合以上條件率先在這些地方推動國際行銷。

▲▼ 跨境電商拚外銷！嘉義優鮮農漁產直送星港澳 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義優鮮店家把握產品品質及維持產量穩定，交由縣府共同行銷，未來將逐步拓展更多國家市場，玉女小番茄打頭陣已有訂單穩定出貨，其他商品也陸續有訂單，以團體戰方式經營品牌共同成長，盼打開國際知名度爭取更多海外訂單，「台灣好農國際館X嘉義優鮮品牌館」網址 https://www.wonderfulfood.com/Store/MTI%3D

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