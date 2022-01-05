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「嘉義優鮮」線上年貨大街開跑　東森購物網加碼送150%東森幣

▲▼嘉義縣政府「嘉義優鮮」與東森購物攜手打造嘉義優鮮農特產品線上年貨大街即日起開跑，嘉義縣長翁章梁再次北上召開記者會跟大家宣布這個好消息。東森購物執行長楊俊元也同步祭出優惠購物方案，來表達對嘉義縣小農的全力支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲嘉義縣政府與東森購物網攜手推「嘉義優鮮-年節好物購」線上年貨大街，嘉義縣長翁章梁再次北上為活動宣傳，東森購物網執行長楊俊元也同步祭出加碼優惠，表達對嘉義縣小農的全力支持。左起東森購物網執行長楊俊元、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣農業處長許彰敏。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆新年將至，嘉義縣政府挑選出最好味、好康、好物的嘉義優鮮農特產品，搬到東森購物網舉辦「嘉義優鮮-年節好物購」線上年貨大街，無論烏魚子、古早味地瓜酥、茂谷柑等各式年節禮盒應有盡有，送禮自用兩相宜，嘉義縣長翁章梁5日特地專程北上參加活動宣傳，強調縣府攜手東森嚴選的嘉義農產，保證超值又安心，東森購物網也力挺宣布再加碼，除享滿額現折，再送150%東森幣限時回饋，澎湃辦年貨。

▲▼嘉義縣政府「嘉義優鮮」與東森購物攜手打造嘉義優鮮農特產品線上年貨大街即日起開跑，嘉義縣長翁章梁再次北上召開記者會跟大家宣布這個好消息。東森購物執行長楊俊元也同步祭出優惠購物方案，來表達對嘉義縣小農的全力支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲前縣長立委陳明文（右3）也特地出席記者會，向大家推薦嘉義年節好禮，也歡迎大家過年到嘉義縣旅遊觀光消費。

嘉義縣政府與東森購物網多次合作，除了透過電視購物行銷在地好物，去年下半年更在購物網開設「嘉義優鮮」旗艦館，讓消費者在家動動手指，就能把當地優質農特產品直送到府，統計銷售業績超過600萬元，成效顯著，也代表消費者對於嘉義農產的支持與肯定，隨著農曆新年即將到來，這次以年節送禮首選「嘉義優鮮、既優且鮮」口號作為主打，在東森購物網應景推出「嘉義優鮮-年節好物購」線上年貨大街。

活動記者會上，擔任過嘉義縣長的立法委員陳明文，也特別到場站台，除了向大家力推農特產品及年節好禮，上東森購物網就能直接購買之外，也邀請大家過年到嘉義縣旅遊觀光消費，同時預告縣府在1/15、1/16兩天加碼推出實體的年貨市集，來「嘉」遊玩，同時採買最具在地特色的優質伴手禮。

▲▼嘉義縣政府「嘉義優鮮」與東森購物攜手打造嘉義優鮮農特產品線上年貨大街即日起開跑，嘉義縣長翁章梁再次北上召開記者會跟大家宣布這個好消息。東森購物執行長楊俊元也同步祭出優惠購物方案，來表達對嘉義縣小農的全力支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼現在只要上東森購物網，一指下單，就能購足嘉義的優質農特產品及伴手禮。

▲▼嘉義縣政府「嘉義優鮮」與東森購物攜手打造嘉義優鮮農特產品線上年貨大街即日起開跑，嘉義縣長翁章梁再次北上召開記者會跟大家宣布這個好消息。東森購物執行長楊俊元也同步祭出優惠購物方案，來表達對嘉義縣小農的全力支持。（圖／記者湯興漢攝）

嘉義優鮮-年節好物購」活動專區集結50家業者、超過600件商品，像是擁有獨特鮮味的網路人氣夯品「咔啦脆蝦」、一口吃烏魚子、香甜蔬果脆片、健康養生黑木耳蒟蒻、友善種植的玉女番茄、產銷履歷認證蜂蜜、阿里山高山茶及鵪鶉蛋、富有豐富蛋白質的鱸魚精等，不僅適合作為伴手禮，也是過年不可少的零嘴乾貨，現在通通上網就能一站購足。

翁章梁表示，去年與東森購物網首度合作年貨大街後，成效相當好，因此再度與優質平台「東森購物網」攜手，上架的嘉義優鮮產品種類涵蓋山、海、平原都有之外，且都經過嚴選，由嘉義縣政府掛保證，價格也親民，在現金流量及採購最頻繁的過年旺季，歡迎大家多多購買。此外，也很感謝東森購物網長期力挺、協助小農促銷，不管是在電商或電視購物，合作愉快，都有很好的成績，已成為嘉義縣和所有消費者對話很重要的通路，這也是我們一直和東森購物網合作的原因。

▲▼嘉義縣政府「嘉義優鮮」與東森購物攜手打造嘉義優鮮農特產品線上年貨大街即日起開跑，嘉義縣長翁章梁再次北上召開記者會跟大家宣布這個好消息。東森購物執行長楊俊元也同步祭出優惠購物方案，來表達對嘉義縣小農的全力支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼活動現場展示20多項嘉義農特產品、過年伴手禮，翁章梁率帶著大家在現場一攤一攤試吃、介紹。

▲▼嘉義縣政府「嘉義優鮮」與東森購物攜手打造嘉義優鮮農特產品線上年貨大街即日起開跑，嘉義縣長翁章梁再次北上召開記者會跟大家宣布這個好消息。東森購物執行長楊俊元也同步祭出優惠購物方案，來表達對嘉義縣小農的全力支持。（圖／記者湯興漢攝）

東森購物網執行長楊俊元指出，嘉義優鮮搭配上東森嚴選，雙金字招牌，相信品質絕對有保證，即日起至1/28(五)，凡在東森購物嘉義優鮮專區消費，滿2500元現折200元，此次也有加碼促銷，今起限時三天，買嘉義優鮮產品，再回饋150%東森幣，等於是滿1000元就送1500東森幣，有興趣的朋友趕快到東森購物網「嘉義優鮮」專區，透過網路輕鬆辦好年貨，又有滿額現金折價送等優惠可以拿。

▲▼嘉義縣政府「嘉義優鮮」與東森購物攜手打造嘉義優鮮農特產品線上年貨大街即日起開跑，嘉義縣長翁章梁再次北上召開記者會跟大家宣布這個好消息。東森購物執行長楊俊元也同步祭出優惠購物方案，來表達對嘉義縣小農的全力支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲嘉義縣政府與東森購物網多次攜手，雙方合作融洽，翁章梁先前更送上品質一級棒的極光哈密瓜，讓東森購物網同仁能享用優質農產品，楊俊元此次特地致贈獲得國家品牌玉山獎榮耀肯定的「東森自然美瑞昇 樂活精油禮盒」，讓縣長在繁忙的公務之餘能夠紓壓療癒身心。

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