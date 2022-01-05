翁章梁力拚農漁畜轉型　創「嘉義優鮮」品牌打開多元通路

▲嘉義縣長翁章梁施政拚轉型，盼翻轉嘉義，從傳統農業大縣變農工大縣。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

過去嘉義縣是傳統農業大縣，翁章梁自上任擔任縣長以來，施政力拚轉型，開發產業園區、科學園區，創造就業機會，吸引青年返鄉拚經濟，逐步朝農工大縣方向邁進，也成立新農業發展委員會，推動智慧農業，協助農漁民打開市場通路、提高所得，近年極力推廣的「嘉義優鮮」品牌，就是為農產品開創多元行銷通路的努力成果。

農漁業是嘉義縣重要經濟命脈，翁章梁說，「嘉義縣被稱為農業大縣，主要在於地理條件優勢，依山傍海，又有平原，還有北回歸線經過，無論熱帶、亞熱帶的東西都可以種植，農漁產品非常多元且強勢，不只有厲害的高山茶，像是在全國咖啡比賽中，在20個名次中，前14名都是嘉義人得獎；小蕃茄也不惶多讓，全國比賽取16名，嘉義一次就拿14名、15名，大概只留1、2名給外縣市。除了吃以外，在地很多業者也花了心力研究加工和包裝，把土產變精品，不管是伴手禮或農特產品，都很值得與全國民眾分享。」

▲在農業發展上，翁章梁認為如何幫農漁民「行銷」才是一大重點。

但在講求智慧科技的現在，不只生產技術要革新，也要打開多元通路，才能生產符合消費端需求的產品，翁章梁就點出一個關鍵，以嘉義農民的技術來說，「種」不是問題，「銷」才是一個大問題。在他的施政重點中，其中一項改革就是創新品牌行銷，帶領農漁畜成長轉型，打造「嘉義優鮮」作為嘉義縣農漁、畜牧等產品的共同品牌，並找來知名設計師聶永真操刀設計LOGO，以18條綠線代表「田埂」，象徵農作的基線、施培、育成及韌性，也代表嘉義縣的18個鄉鎮市，綠線尾端微微揚起意指成長、茁壯，意指嘉義農產逐漸建立的品質保證，藉由品牌化讓嘉義縣出產的產品更有知名度、信任度，也增加忠實客群。

在縣府嚴格把關，輔導業者經營後，目前已有79家業者、214項產品掛上「嘉義優鮮」標章，例如嘉義極光哈密瓜，就透過「嘉義優鮮」品牌創造價值與利潤，打響名號，不只好的農產品獲得肯定，品牌也取得消費者信賴。翁章梁指出，「你可以花5、6年去建構一個品牌，也可能一個晚上就把它毀掉，有品牌就有責任，在符合多項檢驗規範，取得『嘉義優鮮』認證後，更要廠商業者共同來維護，讓所有消費者看到『嘉義優鮮』四個字時，毫不猶豫就知道農產品是有口碑，不對食安產生懷疑，這才是最重要的，當回購率越多，也代表更多的肯定，自然就會帶來光榮感。」

▲翁章梁（左2）為嘉義農漁特產品開創多元行銷通路，縣府多次與東森購物網攜手合作，每次開賣都創下佳績。



近2、3年除了力推「嘉義優鮮」品牌，也極力尋求通路、平台合作，尤其在電商趨勢下，現代人消費行為改變，再加上疫情爆發後衝擊零售業，凸顯網路銷售的重要性，嘉義縣政府看好在台深耕已久的東森購物網，雙方展開多次合作，透過電視購物行銷在地好物，在購物網開設「嘉義優鮮」旗艦館，翁章梁也不遺餘力，親自北上幫小農站台拚內銷，把極光哈密瓜、金鑽鳳梨、玉女小番茄、東石蚵等推向全國，每檔開賣都有很好成績，「找到一個好的通路和平台，和所有消費者對話後，確實在能見度、銷售量等方面都有明顯成長。」

在前縣長陳明文力挺下，翁章梁執政三年來，在「抓緊縣政發展」及「改善生活品質」兩大目標下，積極爭取建設、發展智慧科技，也對農業革新，協助農漁民創造穩定的市場通路，針對資金、行銷及通路提供協助，而當地的山海平原、自然生態及農業景觀，也讓他認為嘉義是一個很適合作為親子旅遊的縣市，家長可以帶小孩子來了解大自然及食農教育，認識農產品、漁產品，是很好的觀光經營方向，未將全力衝刺。

▲「嘉義優鮮」線上年貨大街開跑！東森購物網加碼送150%東森幣。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝)