「嘉義優鮮」多元化行銷 　背書在地79家業者214項優質農產品

▲嘉義優鮮產品發布記者會。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府大力推動的「嘉義優鮮」自有品牌正式上市，只要上網搜尋「嘉義優鮮」，就能在精選的79家業者 、214項產品中，找到您心目中最優最鮮的農漁畜產品。「有品牌，就有責任」，縣長翁章梁期勉業者以責任心經營自家產品，讓「嘉義優鮮」成為全台灣最受信任的精品品牌。

嘉義縣顛覆傳統農業形象，邀請國際知名設計師聶永真操刀嘉義優鮮品牌視覺識別，以18條清爽鮮明的綠色線條描繪出「田」及「田埂」意象，象徵嘉義縣農作的基線、施培、育成及韌性，更以自創單詞「CHIAYUM」代表嘉義優鮮品牌的英文名稱，傳達優質、精緻、美味可口的味覺感受，展現嘉義縣農業全新定位的新形象。

嘉義優鮮品牌形象建立後，縣府隨即公告「嘉義縣嘉義優鮮品牌標章申請及管理作業規範」，建置嘉義優鮮官方網站及LINE@，讓申請作業全面線上化，並提供客服解決申請及使用的各項問題。

如何才能獲得嘉義優鮮認證？農業處表示，相關產品經由縣府邀集相關單位進行嚴格審查，從農產品履歷證明及檢驗報告、食品衛生安全到產品自身是否具有品牌特色，以及行銷效益等面向進行評分，第一波遴選出79家業者、214項產品入選嘉義優鮮產品。

農業處說，未來產品將貼上嘉義優鮮標章貼紙，除了代表官方認證，標章上的QR Code也具有追朔功能，消費者可以放心且了解業者相關資訊。

嘉義優鮮官方網站12月3日起正式公開，網站將作為整體行銷宣傳平台，對嘉義優鮮有興趣的民眾可以在這個網站上了解所有入選的業者及產品，若需選購也可以直接聯繫業者。

烏魚子大賽常勝軍業者「林家烏魚子」林篤毅指出，「嘉義優鮮」是歷經3年努力、極力推動的品牌形象，產品經官方加值、嚴密把關及認證，擦亮自家產品光環，他有信心「嘉義優鮮」將成為全台灣、甚至是全世界最具品牌形象的農產品。

「有品牌就有責任」，縣長翁章梁表示，「嘉義優鮮」是嘉義縣農業的共同品牌，加入的每一個業者、每一位小農都是這個品牌的一份子，大家擁有共同的目標，願意一同守護這個品牌，才能共好。

他還說，業者花了很多年辛苦經營一個品牌，也有可能在一夕間毀了，共同品牌就是要讓業者更有責任心，縣府從食安大樓檢驗室啟動到推出「嘉義優鮮」品牌，農業轉型及升級正在大步向前，希望業者共同努力及珍惜品牌形象。

縣府表示，未來將協助業者多元化的行銷推廣，國內市場在國道服務區設置專櫃、超市、電商平台、電視購物通路媒合農民上架，輔導小農參與市集推廣及帶領業者參展；國外市場部分，藉由跨境電商銷售、農產貿易媒合洽商會及媒合國外超市採購農產品等方式，行銷海外通路。