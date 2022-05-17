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搶食防疫商機　嘉義優鮮推出「居家必備良食箱」

▲▼ 嘉義縣政府推「嘉義優鮮．防疫優先－居家必備良食箱」將嘉義縣新鮮食材質送消費者家中。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣政府推「嘉義優鮮．防疫優先－居家必備良食箱」將嘉義縣新鮮食材質送消費者家中。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與農會、嘉義優鮮品牌業者合作，迎合防疫必需並以照顧民眾健康及農民生計為考量，推出居家必備良食箱「營養補給箱」、「涮嘴零嘴箱」及「蔬果箱」，希望將嘉義縣的優質農產推廣給全國的消費者，讓大家在家防疫的同時，還可兼顧營養均衡，品嘗嘉義優鮮產品的健康美味。

▲▼ 嘉義縣政府推「嘉義優鮮．防疫優先－居家必備良食箱」將嘉義縣新鮮食材質送消費者家中。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，因疫情持續延燒，防疫居家相關需求大增，民眾大幅減少外出，改以網購消費為主；為讓民眾能品味到既優且鮮的嘉義好食，縣府將嘉義優鮮品牌業者，熱銷產品集結成箱，推出主打飲食與營養兼顧的「營養補給箱」、健康零食路線的「涮嘴零嘴箱」2種款式，只要在家動動手指撥打電話或網路下單，嘉義優鮮好物就能宅配到府，讓民眾在家工作，不僅可以滿足飲食需求，防疫同時也能照顧到身心健康。

▲▼ 嘉義縣政府推「嘉義優鮮．防疫優先－居家必備良食箱」將嘉義縣新鮮食材質送消費者家中。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣因有北回歸線通過，擁有得天獨厚的氣候及環境，孕育出富饒多樣又優質的農漁物產。為展現嘉義縣優質農業新形象及獨特性，嘉義縣政府嚴選通過產銷履歷、食安品管及品牌特色等優質產品，共計79家業者、214項產品，授予「嘉義優鮮」標章認證，消費者選購時，可認明嘉義優鮮標章並透過QRcode追溯功能，放心的選購有縣府推薦保證既優且鮮的產品。

▲▼ 嘉義縣政府推「嘉義優鮮．防疫優先－居家必備良食箱」將嘉義縣新鮮食材質送消費者家中。（圖／記者翁伊森攝）

農業處表示，這次限量優惠推出的2款「營養補給箱」及「涮嘴零嘴箱」，其中「營養補給箱」兼顧民眾飲食與營養的需求，產品包含有新鮮蔬果製成的彩虹麵、友善無毒耕作的黑米、豐富蛋白質的鵝鐵蛋、生態養殖虱目魚製成的魚鬆、原味蛤蠣低熱量濃湯、高膳食纖維的黑木耳蒟蒻，搭配可放鬆心神的阿里山金萱茶、豐富維生素C的百香果吸凍及促進體內環保的鳳梨醋，民眾居家防疫在家，也可以享用美味又營養的食材。

▲▼ 嘉義縣政府推「嘉義優鮮．防疫優先－居家必備良食箱」將嘉義縣新鮮食材質送消費者家中。（圖／記者翁伊森攝）

另外，「涮嘴零嘴箱」主打健康零食路線，除有飲品百香果吸凍、鳳梨醋及百吃不膩的黑木耳蒟蒻外，加入了高纖維的地瓜酥、多種新鮮蔬菜加工做成的鹹香脆片、嘉義布袋在地水產養殖製成的鮮蝦脆片等產品，讓您宅在家的防疫期間，也能夠吃的健康又放心！

中埔鄉農會和新港鄉農會也持續供應熱賣的蔬果箱，把嘉義縣優質的有機驗證及產銷履歷生鮮農產品打包成箱，消費者只要上網訂購就可以收到產地直送澎派、安心又安全的當令農產！

未來嘉義優鮮將以更多元行銷方式，積極媒合嘉義縣小農、業者商品上架通路並有更多露出的機會，共創雙贏局面，讓消費者可以買到、吃到、感受到既優且鮮的美味好食，也讓嘉義優鮮成為受信任的精品品牌。

嘉義優鮮X居家必備良食箱訂購資訊如下：
◎營養補給箱(原價$1240，優惠價$990含運)／涮嘴零嘴箱(原價$878、優惠價$590含運)
網址：中埔鄉農會好心情購物網：https://www.1689.org.tw/
電話：中埔鄉農會(05)2532201#807、穰穰直賣所(05)2398798

另外，只要在中埔鄉農會超市(地址：嘉義縣中埔鄉中埔村中正路69號)及穰穰直賣所(地址：嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門36號)現場購買者，加贈木瓜酵素手工皂(120克)一塊。

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