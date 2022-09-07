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張善政指獨董與選舉是兩回事　鄭運鵬籲：公開資訊面對各界質疑

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（7）日針對張善政在宏碁擔任獨董案時指出，擔任公職後不應該擔任任何獨立董事，希望公開資訊來面對各界質疑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬針對張善政在宏碁擔任獨董案時指出，擔任公職後不應該擔任任何獨立董事，希望公開資訊來面對各界質疑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政受訪時針對擔任宏碁獨立董事一年500至1000萬薪資案，認為當獨董與選舉是兩回事；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（7）日受訪時認為，擔任公職之後就不應該再擔任任何包含獨立董事，或經營任何企業，既然是市長參選人，要用公開誠懇、公開資訊來面對大眾各界質疑。

鄭運鵬指出，擔任公職後不應該再擔任任何包含獨立董事，或是經營任何企業，我現在擔任立委也沒有任何兼職，我看的不是張兼職問題，而是似乎已習慣了這樣的高薪，對於5736萬元研究委託案，我們一輩子可能也賺不到5千多萬，這樣委託案裡面有大量複製貼上抄襲easy money的這種賺法，他好像完全沒有感覺，可能是他過去已經習慣這樣的數字規模。

鄭運鵬表示，希望張嚴肅看待用公費研究委託案，要很認真告訴大家說的百疏一漏願意道歉部分。那一漏是什麼？哪一些引用人家沒有告訴對方，或引用或抄襲比例過高，願意以這個案子向國人道歉說明並負起全責。納稅人每一分納稅錢都應該要負責任，希望既然現在是市長參選人，要用這樣的心情來公開誠懇面對大眾各界的質疑，希望用相同的標準、怎麼公開資訊，用這樣的標準開一場記者會就好了，「我認為這要求並不高，不要變成把事情輕描淡寫，甚至講成是競爭對手扭曲與抹黑，我希望他態度要更誠懇，不要把當作是easy money是理所當然的。」

此外，針對昨天上廣播節目，主持人周玉蔻有提到民調已經55波，甚至還贏2%。鄭運鵬強調，自己沒有做民調，但在中秋前這段時間拜訪，認為在鄭文燦市長兩任7年多非常高的的滿意度下，桃園市民是願意再讓鄭市長服務第3任甚至第4任。「民調的差距，我一向心態是從參選就告訴大家我不是來逆轉的，我是來擴大領先，領先的基礎就是鄭市長的滿意度與蔡英文總統帶領的國家方向，現在各方民調包含媒體的我都會參考，我的心態就是每一天都當作打平或是落後一點點，每一天都把這個落後慢慢追上來，這樣心態努力下去包含團隊、我自己、議員與里長這樣的努力，我相信最後的結果會是非常好的。」

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