快訊／桃園刺青爸狠殺2男　「S型繞台」逃3天遭收押禁見

▲桃園市蘇姓男子9月1日深夜在桃園區中華路出租套房槍殺2男案，桃檢5日深夜偵訊後向院方聲押獲准。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警偵辦「刺青爸」蘇姓男子槍殺2名男子命案，檢方5日深夜偵訊後，以殺人罪罪嫌重大且有逃亡事實，向桃園地院聲請羈押，同案黃姓小黃司機則依藏匿人犯罪嫌諭令7萬元交保；桃園地院今（6）日上午召開聲押庭，因蘇男犯案後採S型繞台逃亡至屏東、花蓮等地區，並將作案槍枝藏於花蓮縣吉安鄉竹林企圖掩滅證據，法官以有逃亡事實裁定收押禁見。

▲桃園市蘇姓男子9月1日深夜在桃園區中華路出租套房槍殺2男案，警方專案小組4日晚間在國三北上277K處攔獲蘇男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署指出，9月2日凌晨獲報桃園警分局通報桃園區中華路某大樓出租套房內發生槍擊命案，造成陳姓與楊姓男子2人頭部遭近距離槍擊慘死案，立即由主任檢察官呂象吾、檢察官劉威宏指揮桃園市警局桃園分局組成專案小組

查緝，檢察官劉威宏趕赴命案現場勘驗，複訊相關證人開立拘票，準備查緝蘇姓男子機提到案，同時緊急與法醫研究所法醫於9月5日上午對2名死者遺體進行解剖確認死因。

▲桃園市蘇姓男子9月1日深夜在桃園區中華路出租套房槍殺2男案，警方專案小組4日晚間在國三北上277K處攔獲蘇男到案，警方將涉案蘇姓男子押解回桃檢偵訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組於9月4日晚間6時30分許於國道3號北上277公里處（雲林縣路段），攔查黃姓男子駕駛白牌計程車，當場將藏匿在後座行李廂蘇姓男子到案，警方將蘇、黃2人分別依殺人、藏匿人犯等罪嫌移送偵辦，檢察官劉威宏同日晚間訊問完畢後，其中黃男藏匿人犯部分，諭令7萬元交保；同案蘇姓男子因有殺人罪罪嫌重大且有逃亡之事實，5日深夜向桃園地院聲押。

桃園地院今天上午11時許召開聲押庭，檢察官並蒞庭偵訊，蘇姓男子經法官審訊後，中午12時20分許以有逃亡串證之嫌，裁定羈押並禁見。

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