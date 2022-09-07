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竹市議員檢舉林耕仁論文涉抄襲　中華大：檢視事證再決定是否受理

▲新竹市中華大學。（圖／校方提供）
▲中華大學證實收到具名檢舉函，並表示將由教務處檢視相關事證後，決定是否受理此案。（圖／中華大學提供）

記者陳凱力／新竹報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁中華大學論文遭爆料涉及「大規模抄襲」，今日下午，民進黨議員劉康彥向中華大學教務處遞交論文相關抄襲事證以及比對資料，具名檢舉。校方傍晚証實收到具名檢舉函，並表示將由教務處檢視相關事證後，決定是否受理此案。

新竹市議員劉康彥與立委黃世杰、立委郭國文上午在立法院召開記者會，爆料林耕仁於93年取得中華大學科技管理研究所碩士，碩論題目《地區性民代的選民服務及滿意度調查之研究—以新竹市為例》一文，與中華大學，93年畢業的戴姓研究生《由使用者滿意度探討警政機關內部網站之客製化功能需求─以新竹市警察局局內資訊網為例》論文內容大幅相同，明明是兩個不同主題、方向的研究，卻從摘要、緒論、文獻探討、研究方法、問卷結果與分析、結論的分析架構、用字遣詞都「雷同度極高」。

下午4時許，新竹市議員劉康彥前往中華大學，向教務處遞交論文相關抄襲事證以及比對資料，具名檢舉。

中華大學表示，已於今日下午收到具名檢舉函，將由教務處檢視相關事證後，決定是否受理此案。

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