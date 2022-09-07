不只朱立倫！德國之聲列藍大咖專訪　張善政打斷提問、洪秀柱一句話惹議

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不只朱立倫！德媒列藍大咖歷次專訪　張善政打斷提問、洪秀柱一句話惹議

▲▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫日前接受《德國之聲》專訪，面對記者詢問是否有意參選總統，朱則不願多談、直接結束專訪，引發爭議。而《德國之聲》7日也在粉絲專頁列出國民黨大咖歷次專訪，包含桃園市長參選人張善政、前國民黨主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋等人，而張善政過去也曾打斷記者提問、洪秀柱更在受訪時稱總統蔡英文支持者是「817萬不用腦筋的人」，引發爭議。

德國之聲6日刊出專訪內容，針對國民副主席夏立言在共軍軍演期間訪問大陸，朱立倫表示，如果都不做的話，什麼都不會發生，目前大約100萬台灣人生活在大陸，這些人沒有得到政府的任何關注，所以作為一個負責任的政黨，在這個關鍵時刻，雖然訪陸會給自己製造麻煩，但是仍然需要關注。其次，如果雙方之間的緊張局勢仍在加劇，那麼北京可能很快就會關閉台灣對其市場的出口。

朱立倫強調，台灣的絕大多數人仍然希望兩岸保持現狀，而德國之聲記者反問，「這並沒有體現在國民黨的支持度上，對嗎？最新的數據顯示你的政黨已經下降到了14%的支持率」，朱立倫則回應，「不要給我們任何從民意調查中得到的錯誤訊息。我們的民意調查仍然可以看到...」，德國之聲記者則打斷，「這是來自受人信賴的政大民意調查」。

朱立倫表示，「你可以看到最近民調，國民黨比起民進黨，民調還在上升。第二個，我想告訴你即將到來的選舉。選舉是最好的民意調查，對嗎？」德國之聲記者反問，「你會競選總統嗎？」朱立倫則重申，即將到來的選舉就是最好的民意調查，而當德國之聲記者想進一步追問是地方選舉又或是總統大選時，朱立倫隨即表示，「謝謝你的採訪。時間到了，謝謝。」

在朱立倫專訪引起廣泛討論後，《德國之聲》也在粉絲專頁列出歷屆國民黨大咖專訪，張善政2019年與前高雄市長韓國瑜搭檔參選2020總統大選，無獨有偶，張善政當時接受《德國之聲》時，當DW駐台分社主任鄒宗翰追問他對「九二共識」立場是否有所改變，張善政似乎有些動怒地說「你聽我講完！」

張善政在闡述「九二共識」時表示，九二共識被民進黨汙衊，尤其對岸也說九二共識會成為中國統一方向的九二共識，因此，是民進黨把九二共識跟一國兩制綁在一起，對於主持人指出，台灣民眾對九二共識搞不太清楚，張善政回應，九二共識這個名詞有他的淵源在。

主持人提問，張善政曾表明「不要再提九二共識」、「九二共識撲朔迷離」，現在的說法是否改變立場，此時提問被張善政打斷，有些動怒地說「你聽我講完！」，張表示，九二共識被汙衊，他真正的前提是一中各表，對岸對一中各表態度一直很模糊，若對岸不承認一中各表，九二共識就破產了，「我們把九二共識跟一中各表綁再一起，對岸沒有說不要，這是對岸善意的釋出。」

而洪秀柱也曾接受《德國之聲》專訪，面對主持人提問中共軍機不斷進入我防國空識別區一事，洪秀柱表示，自己有和中國全國政協主席汪洋表示，這種做法是幫倒忙。「今天不是說台灣人不要統一，我說我最希望趕快統一啊，但許多人想統一卻又怕改變制度，大陸應該要想出讓台灣人安居樂業的方式。」

洪秀柱表示，民進黨選舉一流、有很多挺綠是流行的話術，但年輕人挺民進黨是在害台灣走入絕境，「就像烏克蘭總統，到底是聰明還愚蠢？他到底是在救烏克蘭還是害烏克蘭？這件事必須從方方面面去討論。」

對於主持人提問2020總統大選藍營慘敗，洪秀柱表示，蔡英文善於操縱人心，因此能得到這麼多票，面對主持人提問「那為什麼蔡英文總統還能拿超過817萬票成功連任？」，洪秀柱則語出驚人，「就是817萬不用腦筋的人，你要問我我就直接這樣告訴你。」

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