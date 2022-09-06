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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員要求辭宏碁獨董　張善政：與選舉無關不必扯在一起

▲有某議員要求國民黨桃園市參選人張善政辭去宏碁獨立董事職位，張今（6）日受訪表示，獨董與選舉是兩回事，不必扯在一起。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲有某議員要求國民黨桃園市參選人張善政辭去宏碁獨立董事職位，張今（6）日受訪表示，獨董與選舉是兩回事，不必扯在一起。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政最近除捲入農委會專案報告涉嫌抄襲，還被質疑擔任宏碁獨立董事，薪資級距位在500至1000萬元之間；張善政今（6）日受訪時表示，宏碁獨董薪資資訊都是公開透明的，沒甚麼好說明，他也強調「獨董與選舉是兩回事，不必扯在一起」。

▲國民黨桃園市參選人張善政今天到桃園區南門市場拜票，與攤商緊握雙手致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市參選人張善政今天到桃園區南門市場拜票，與攤商緊握雙手致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天上午在市議員參選人林政賢、陳美梅與張碩芳等人陪同下走訪桃園區著名的南門市場，向攤商與選民拜票致意。

▲國民黨桃園市參選人張善政今天到桃園區南門市場拜票，向支持者握手致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市參選人張善政今天到桃園區南門市場拜票，向支持者握手致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政受訪時針對先前因農委會研究報告遭爆料涉抄襲，牽連前東家宏碁集團，現又遭指出於2017年擔任宏碁集團獨立董事，薪資級距位於500至1000萬元時指出，選舉與擔任獨董是兩回事，薪資都是公開透明的，沒什麼好說明。

▲國民黨桃園市參選人張善政今天到桃園區南門市場拜票，向菜籃族與攤商揮手致致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市參選人張善政今天到桃園區南門市場拜票，向菜籃族與攤商揮手致致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於農委會研究報告說明會，張善政說：「我們還在規畫之中，會適時地端出來；我對於這個報告的內容有十足的信心，我一直強調，做這個報告一直是非常光明磊落的。」

另外，網路頻道「桃園孫先生」做了一萬多人的網路民調，有62%的人認為鄭運鵬得票可能會墊底？張善政則強調，這可能要鄭運鵬自己去想辦法努力了。

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