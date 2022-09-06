2年性侵繼女10次...她受不了逃家「同學家長幫報案」　狼父下場曝

▲桃園市1名男子從2020年10月至2021年6月間，無視年僅14歲繼女反抗，前後共計10次對其撫胸摸下體與性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名男子自2020年至2021年間，趁家人無人之際對年僅14歲繼女，無視其反抗拒絕，對其強制撫摸胸部與下體，最後更數度硬上性侵得逞，少女不堪受辱憤而逃家，事後經同學家長協助報警提告狼父惡行；桃園地院審理時，男子坦承犯行，法官審結依對未滿十四歲之女子犯強制性交罪判處有期徒刑7年6月；又因成年人故意對少年犯強制性交罪，共9罪，各處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑15年，本案還可上訴。

檢警調查，這名男子明知其未滿15歲之繼女未成年，竟自2020年10月8日f起至2021年6月3日止，罔顧人倫，趁家中無人，無視少女拒絕，違反少女意願，撫摸胸部、下體等處，後來更變本加厲硬上性侵得逞。少女無勘長期受辱，遂於同年6月4日逃家躲避狼父摧殘，事後經同學家長協助報警提告。

桃園地檢署檢察官調查時，男子坦承犯行不諱，警方則提供性侵害案件通報表、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書、案發現場蒐證照片等資料佐證，檢方偵結依家暴妨害性自主案件提起公訴。

桃園地院審理時，男子坦承犯行，法官查出，男子為少女之繼父，雙方曾同住，彼此間具有家庭暴力防治法第3條第2、4款所定家庭成員關係。被告對少女實施身體不法侵害之強制性交犯行，均屬家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪。

法官認為，男子係首次犯罪，觸犯刑法第222條第1項第2款之對未滿14歲女子為強制性交罪，其餘9次犯罪，係犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第221條第1項之成年人故意對少年為強制性交罪。除首次犯罪之外，其餘9次犯罪均應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定予以加重其刑。

法官審酌，被告為少女之繼父，明知少女年紀尚幼，僅為滿足一己私慾，罔顧少女身心發展感受，對其強制性交，無視少女之性自主決定權，對少女人格及身心健全發展影響甚大，違反社會善良風俗，自應嚴加譴責，衡量被告自始坦承犯行，審結依對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑7年7月；又以成年人故意對少年犯強制性交罪，共9罪，各處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑15年，本案還可上訴。

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