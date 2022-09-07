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蔣萬安拋「長照3支箭」政策　她舉證質疑：放空箭哪能安老？

▲▼立委吳玉琴、賴香伶、黃國書召開「嚴辦機構施虐者、解散德芳教養院」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委吳玉琴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安6日公布長照政策，要每年投入3億元經費，拉高聯合醫院的長照床位，以及補助民間業者。不過，出身自社福界的民進黨立委吳玉琴批評，看完蔣萬安的「長照3支箭」政見，政策規畫不清，看來只是放「空箭」的政策，哪能安老？

吳玉琴今天透過臉書批評，蔣萬安長照3支箭是放「空箭」的政策，固然台北市長照住宿式機構資源不足是事實，但蔣提出的解方卻是每年提撥「高齡長照補助款」3億，但要補在那裡？政策未詳細說明。

吳玉琴分析，蔣萬安提出第一支箭，指6個月內要增加長照床500床，但這500床的床位從那來？蔣並未交待清楚，以目前聯醫附設護理之家的量能已滿額，且每家護理之家的候補名單300至500人，聯醫現有的是急性病床床位，蔣如何在6個月內變出500床長照床。她補充，要設長照床也是要符合《長期照顧服務法》的住宿式機構設立標準，包括空間設備、人力配置要求等，不是病床隨便喊轉就可以轉換。

針對蔣萬安提出的第二支箭，吳玉琴說，蔣萬安鼓勵達聯醫醫護比標準者的私人機構加入此計畫，每床每月補助2萬，這是要把長照走向醫療化嗎？長照床有長照設置標準，為何要比照聯醫醫護比標準？以符合聯醫醫護比做為補助門檻，這補助政策對私立機構是看得到卻吃不到。

至於蔣萬安提出的第三支箭，吳玉琴表示，落實在宅老化是利用坊間的保全系統來做，這是空話一則，本來獨居老人的緊急救援服務設備，就是由民間企業在提供服務，目前針對中低、低收入戶獨居老人政府已有補助，蔣想擴大補助是好事，「若符合條件者，每人每月補助費用1200元」 ，「若符合條件」這個規定就不知有多少人可以符合條件 ？

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