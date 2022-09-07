林耕仁中華碩論謝詞涉抄　媒體人曝：他交大碩論「同一段貼兩次」

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨新竹市長參選人林耕仁6日遭民進黨立法院黨團踢爆，其2010年交通大學碩士論文嚴重抄襲；7日又被指控2005年在中華大學科技管理研究所碩士班的論文也涉及大規模抄襲，連謝誌感謝詞都是抄，複製貼上架構目錄還忘記改。然而，媒體人黃揚明揭露，林耕仁交大碩士論文同一段貼了2次，開玩笑說「林耕仁同學當初應該是眼花了。」

民進黨立法院黨團5日上午舉行記者會，指控林耕仁在2010年交通大學碩士論文嚴重涉嫌抄襲，透過剪剪貼貼騙學位。立委林靜儀表示，該論文至少有6處沒有引用、12處錯誤引用、33處直接照抄，總共54頁的報告中，有31頁都出現抄襲內容，甚至還有連抄襲都抄錯。

針對抄襲一事，黃揚明7日更指出，林耕仁交通大學論文43至45頁，有好幾段介紹新竹濕地海岸的段落及表格，都與現任中華大學副教授兼學務長閻克勤等人撰寫的《地理資訊系統季刊》論文雷同；也有期刊論文引註出處，但林文無引註之狀況，且該期刊論文並未列在林的論文參考文獻中。

不僅中華大學論文遭爆「謝誌感謝詞都抄！複製貼上架構目錄忘記改」，黃揚明更強調，林耕仁交大碩士論文同一段貼了2次，「林耕仁同學當初應該是眼花了。」

面對民進黨立院黨團指控交大論文抄襲，林耕仁5日發表聲明表示，繼基隆市長候選人謝國樑、桃園市長候選人張善政被潑髒水後，現在又對其交通大學管理碩士論文發動攻擊，很明顯又是民進黨現在的慣用套路，透過潑髒水來轉移焦點，進行人格毀滅，並且轉移台北市長候選人陳時中偷窺廣告的焦點，及拯救新竹市長候選人沈慧虹低迷的選情。

▼林耕仁交大論文涉嫌抄襲。（圖／翻攝自黃揚明臉書）

