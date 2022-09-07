劉建國提醫護政見　雲林縣政府控：臨時抱佛腳！抄的最快

▲今年5月的「守護雲林ㄟ寶貝囝-雲林COVID-19兒童安心照護方案」記者會，雲林縣長張麗善、時任臺大雲林分院長黃瑞仁、現任院長馬惠明、雲林縣醫師公會丁榮哲理事長與遠端視訊的衛福部政務次長石崇良一同宣布啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨籍縣長候選人劉建國委員今（7）日提出醫護政見，但雲林縣政府表示，劉委員雖洋洋灑灑列出12點，但細究內容後，顯示其為了臨時抱佛腳，只好照抄縣府進行中的既定政策，以為這樣就可以當作自己的政見，強調「手法高級的抄襲還是抄襲」。

針對雲林縣政府的說法，劉建國陣營尚未回應。

雲林縣政府表示，樂見劉委員支持張麗善縣長推動的政策，但也期待長年在衛環委員會的劉委員，理應展現自己對醫護政策的原創性，雙方才能針對政見進行良性的互動。

▲雲林縣長張麗善醫療長照政績。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣政府說明，縣府連續兩年在衛福部的「台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」中獲得前所未有的佳績，2020年獲得3大獎項創下縣史最佳成績，去年更上一層樓斬獲5大獎項6個獎座，成績是非6都第1、全國第2，證明張縣長在醫護長照方面的表現，連中央都予以高度肯定。

雲林縣政府指出，科技化醫療的部分，縣府結合以台大醫院雲林分院為首的六大醫療院所，推出「六星共照」，讓「非山非市」的雲林被醫界盛讚是「典範」；在復康巴士服務方面已經結合現在的line系統，公開透明讓家屬方便訂車及查詢。

▲雲林縣長張麗善友善身心障礙照顧環境政績。（圖／雲林縣政府提供）

縣長張麗善上任後，從過去只提供就醫復健所需，增加參加活動、旅遊訪友、社會參與等加值服務，這兩年服務人次加倍成長，除免費趟次外、還提供計程車三分之一收費的自費服務，民眾滿意度超過九成；在綠色照顧方面，綠療癒也早已在本縣許多社區設立展開。這幾年本府積極爭取國健署補助銀髮健身俱樂部，提供社區長輩體適能運動的在地服務，服務據點在全國名列前茅。

另外，長青食堂從66處成長到156處，服務超過181個村里社區，用餐長輩人數也從3000多人成長到超過1萬2千多人，預計年底在斗六中央廚房、及9所偏鄉中央廚房新設完成後，將可提供近2萬人的餐食服務。

▲雲林縣長張麗善積極防疫政績。（圖／雲林縣政府提供）

縣府也配合台大醫院相關每日一蛋營養計畫，讓食堂長輩飲食更健康，現行食堂均補助營養師指導費，讓長輩營養均衡更健康；張縣長上任後，推動全國唯一為國中女學生免費接種9價子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）的縣市，廣獲好評，因此今年九月開始，中央也跟進。

雲林縣政府強調，張麗善縣長的醫療政策並非只著眼當下，而是關照每一世代的需求，目前已啟動「雲林版共生宅」及「銀光樂活園區」，下一個四年將在現有的成功基礎上，推動「雲林2030大健康產業」，從生活保健、醫療救護、關懷照護等三大面向為支柱；也會在長輩的照護上，全面規劃跨代樂融、創新科技與終身學習等三大目標，成為全台最宜居的健康暨高齡友善城市。

▲雲林縣長張麗善健全社會福利網政績。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣長張麗善上任後政績。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣長張麗善上任後政績。（圖／雲林縣政府提供）





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