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9歲童吃最後1顆海鮮鳳螺　竟咬到百萬元「稀世龍珠」

太奢侈了！屁孩吃最後一顆海鮮鳳螺，竟吃到百萬元「稀世龍珠」。（翻自《Sanook》）

▲9歲的農恩吃鳳螺，意外吃到稀世龍珠。（圖／翻攝自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

泰國一名9歲男童，近日和親戚一起聚會吃飯時，因為他姍姍來遲，只能吃到最後一顆海鮮鳳螺，「好料」都已被吃光。但沒想到，男童吃這粒鳳螺，卻意外吃到「稀世龍珠」，讓現場所有親友都大吃一驚，沒想到真的是一頓「奢侈大餐」。

據泰國《Sanook》與《Posten》報導，44歲的伊塔娃（Inthawa）日前到親戚家作客，當時她買了一些鳳螺過去，親友們一起烤肉、烤鳳螺開心聚餐聊天。伊塔娃9歲外甥農恩（Nong）則是姍姍來遲，等到農恩入席的時候，卻發現好料都被大家吃光光。

伊塔娃說，由於大家比較愛吃烤肉，所以烤肉早已被親友們吃完，但桌上還剩下最後的幾顆鳳螺，因此農恩別無選擇，只能乖乖吞鳳螺。但當農恩吃到最後一顆鳳螺的時候，嘴裡咬到一粒奇怪的東西，吐出來讓大人們一看，這時大家驚覺，竟然是稀世的美樂珠（Melo pearl）。

9歲的農恩吃鳳螺，意外吃到稀世龍珠。（翻自《Sanook》）

美樂珠通常在海螺裡才能找到，而且無法透過人工養殖來培育，加上古時多為越南皇室的珍藏品，因此又被稱為「稀世龍珠」，主要分佈於東南亞的緬甸、印尼、泰國、柬埔寨、越南等地區的海岸。通常外界初估，一粒完整的美樂珠，至少都要約新台幣百萬元起跳。

伊塔娃說，農恩咬到的美樂珠大約是直徑1mm，由於他咬得較大力，導致珍珠分為兩半。現在農恩的家人打算將這粒稀世龍珠出售，並相信是過世的阿嬤，冥冥之中保佑著這個家族。


【點擊看完整全文】

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