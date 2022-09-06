台大竹科新貴慘成提款機　女友刷卡買5雙同款鞋：顏色不一樣

▲徵信社接案後會安排客戶跟恐怖情人勸退師開會討論，量身訂做勸退方案。



圖文／鏡週刊

雖然外界以為恐怖情人多半是男性，其實近年來女性的比例逐漸提高，也有男客戶求助勸退師。在徵信社業界打滾多年的砲哥說，一名台大畢業的竹科工程師，個性溫文儒雅又大方，同居女友的支出他全部買單，但後來發現女友刷他的副卡毫不手軟，除了買車、買衣服，還一口氣買了5雙同款鞋，他質問女友，女友竟理直氣狀地回答：「因為顏色不一樣！」

女友瘋狂購物的行徑，讓工程師無法接受，要求分手，但女方總是揚言吞安眠藥輕生，拒絕分手，工程師為此找上砲哥，在勸退師建議下，先在家中安裝監視器，之後藉故搬離住處，讓女友獨留家中，結果意外發現，女友偷偷將安眠藥調包，藥罐裡裝的其實全是維他命。得知被耍的工程師鐵了心想分手，並在勸退師指示下，貍貓換太子，再將安眠藥裝入藥罐。

▼資深徵信社業者砲哥認為，遇到恐怖情人就是要讓對方知道誰才是老大。



砲哥說，很多恐怖情人吃定另一半好欺負，予取予求成為習慣，為了讓斯文的工程師脫胎換骨，他們花了一個月的時間訓練工程師耍狠、出口成髒，之後再請工程師藉故與女友起口角，不知情的女友故技重施，工程師雖一再勸阻，女友仍執意吞安眠藥，最後被工程師送醫洗胃治療。

女友甦醒後，一臉痛苦，工程師在勸退師的建議下，刻意靠近女友，並在她耳邊悄悄地說：「妳以為把安眠藥換成維他命，我不知道喔？下一次我會幫你換成農藥！」女友聽完嚇到，除了把他趕走，還封鎖他的聯繫方式，主動、徹底與工程師分手。砲哥笑稱，遇到恐怖情人就是要讓對方知道who is the boss？

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