男全裸陳屍租屋處　巨蜥聞肉味蜂擁！2獸「爭搶啃食」驚駭現場曝光

▲泰國一名男子在租屋處死亡後沒人發現，遺體被好幾頭澤巨蜥包圍啃食。（圖／翻攝自YouTube，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國曼谷中部鬧區一名男子陳屍在租屋處，警方獲鄰居報案前往現場發現，他全身赤裸，臉部朝下倒在浴室，更令人心驚的是，他的屍體被幾頭澤巨蜥（又稱水巨蜥）圍繞啃食，警方目睹其中2頭澤巨蜥體型較大，長逾1公尺，正在爭搶著啃咬耳朵、腿部和其他部位。

根據CH7HD News等泰媒報導，曼谷孔提區（Khlong Toei）一名50歲摩托車載客司機布恩朗（Boonruang Khokkasem）待在租屋處好幾天沒出門，鄰居通報警方後，幾名警察和基金會救援志工於3日中午12時30分抵達探視，不料卻發現他倒臥在屋後的浴室中，全身赤裸，臉部朝下，位置正好在馬桶旁邊。由於屍體已經開始腫脹，推斷死亡時間至少已有2天以上。

報導稱，警方當場目睹2隻長逾1公尺的澤巨蜥在互相爭搶，啃食著屍體，用可怕的動作啃咬死者的耳朵、腿部和其他部位，畫面令人震驚。警察立刻將附近的數頭巨蜥驅逐，泰媒畫面還拍到其中一頭巨蜥沿著水溝離開。隨後救援人員將遺骸送往朱拉隆功醫院，預計由醫師進行徹底屍檢。

調查人員表示，布恩朗原本就患有先天性、嚴重的高血壓，平時就會反覆發作，推測他是在浴室突然失去知覺後猝死，驗屍完成後親屬將以傳統儀式收屍、辦喪禮。

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