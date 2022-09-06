台灣議題高敏感！星前外長：北京將激烈反應「像珍珠港事件一樣」

▲楊榮文示警，若中國在台灣衝突失利，恐怕會作出像珍珠港事件一樣的激烈反應。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

新加坡前外交部長楊榮文（George Yeo）5日警告，台灣議題對中國而言高度敏感，因此不了解歷史的人不應低估操弄台灣議題可能會引發的後果，因為一旦台灣發生衝突，北京勢必會作出激烈反應，如同美國珍珠港在1941年遇襲一樣。

據彭博社報導，楊榮文5日在彭博電視的採訪中，就台灣議題指出，人們並不了解台灣議題對中國而言有多重要，導致兩岸發生衝突的嚴重性被低估，「如果台灣真的爆發衝突，而中國又在第一波攻擊失利，導致流血事件發生，那北京一定會作出激烈反應，就像美國在1941年面對珍珠港事件一樣」。

1941年，日本偷襲美國珍珠港海軍基地，促使美國放棄孤立主義加入二戰，並在1945年對日本廣島和長崎投放原子彈，以同盟國獲勝。楊榮文強調，「有些人認為台灣是一張可以打出的牌，但他們沒有意識到事情有多嚴重。對中國來說，台灣是高敏感議題，不了解歷史的人根本不知道這『遊戲』到底意味著什麼。」

報導稱，楊榮文並未在採訪中明言誰正在台灣議題中「玩火」，但原本就十分緊張的美中關係在8月美國眾議院議長裴洛西來台後，就持續惡化，導致人們擔心誤判可能會引發衝突，而中國也在裴洛西訪台後，每天派出戰機越過台海中線，讓過去幾十年來維持兩岸和平的中線變得愈發模糊。

楊榮文也表示，中國採取的策略一直都是「非常謹慎的平衡遊戲」，這一點在中國對待烏俄戰爭的態度就可明顯看出，「中國選擇了一個非常漂亮的立場，他們既不支持西方，也不在表面上容忍衝突發生」。