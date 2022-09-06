「史上最強颱」軒嵐諾襲南韓　他夜奔海邊直播下秒芭比Q了

記者張靖榕／綜合報導

颱風軒嵐諾遠離台灣北上後增強為超強颱，南韓指恐怕是該國有紀錄以來最強颱風。暴風已經觸陸，卻有一名男子深夜跑到海邊直播，瞬間被大浪沖到路中央，艱難起身時手上還拿著自拍棒。

▲南韓一名男子跑海邊直播颱風情況，下秒被大浪沖倒。（圖／翻攝推特）

監視器畫面顯示，一名穿著黑衣黑褲的男子在夜間跑到海邊，直播軒嵐諾逼近南韓掀起的強風大浪，沒想到下一秒一波高浪衝上來，變成他整個人被掀翻，一度遭大浪吞噬，之後隨著強勁水流被沖到雙向道中央。

男子被沖得露出股溝，但直播的意志相當堅強，雖然人倒卻始終高高舉著自拍棒，繼續緊盯直播畫面，似乎想確認剛才是否有拍下驚險一瞬間，以及網友們的反應。

我國中央氣象局長鄭明典今（6日）凌晨3點發布氣象圖，表示軒嵐諾即將登陸韓國。此前南韓氣象廳觀測，軒嵐諾5日上午9點的中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒50公尺，威力達到南韓定義的「特強颱風」，預估當地6日凌晨1時最靠近濟州島，上午7時逼近慶南海岸，並在釜山東北方登陸，可能成為登陸南韓的史上最強颱，並在6小時內從東海（日本海）離開。