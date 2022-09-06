軒嵐諾留下禮物！全台今起溼答答　3天雨量預測圖曝

▲最新各國模式預報未來3天累積雨量預測圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風軒嵐諾雖已遠離，但民間氣象愛好表示，軒嵐諾「留下禮物」，各國最新模式預報顯示，未來3天台灣上空累積雨量不少，而且是各地都有雨勢。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、高雄市、屏東縣



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氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天（6日）、周三東北風南下，與西南風輻合形成雨帶，北部、東北部有明顯降雨，其他地區亦有局部短暫陣雨的機率，尤其午後對流增強，有較大雨勢；北台轉涼，其他地區氣溫略降。

▼今天、周三全台天氣不穩定。（圖／氣象局）



「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書則發文，貼出各國模式預估未來3天累積雨量圖，並提到，軒嵐諾遠離「留下的禮物」，颱風和北方高壓共同帶下來的北風，和台灣附近的西南風對撞，環境變得不穩定。

台灣颱風論壇說，各國最新模式預報顯示，未來3天台灣上空累積雨量不少，而且是各地都有雨勢的預報，尤其今天、周三全台上空水氣多，各地全天不定時飄雨，午後雷陣雨發展預計也會很旺盛！出門上班上課記得要帶雨具。

文中指出，等到周四水氣減少，大多數地方天氣就會明顯轉好，只剩基、宜偶有陣雨，而中秋連假初步看來天氣是不錯的哦。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

