5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風　連假天氣曝

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

北北基等5縣市大雨特報！中央氣象局預報員曾昭誠表示，今天（6日）和周三各地都有降雨機率；周四至周六水氣減少，基隆北海岸和東半部有零星雨勢，中南部則要注意午後雷陣雨。他提到，近期也不排除還有颱風發展，但未來動向還要再觀察。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、高雄市、屏東縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局今晨發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸、高屏地區及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天和周三台灣附近水氣比較多，天氣較不穩定，各地都有降雨機率，其中基隆北海岸、東北部和其他山區雨勢會比較大，而中南部午後降雨可能比較劇烈一點；而和今天相比，周三水氣會減少一些。

曾昭誠說，周四至周六水氣減少，基隆北海岸和東半部有零星雨勢，中南部則要注意午後雷陣雨，但量質滿少；周日、下周一環境偏北風，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴、午後有雷陣雨。

至於近期是否可能還有颱風生成，曾昭誠分析，現在才9月，颱風季還沒結束，菲律賓東方海面仍有利熱帶系統發展，也不排除還會有颱風，但在海面上會往哪邊走，要等到快形成時才能確定，還要再觀察。

▼今天、周三全台有雨。（圖／氣象局）

