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「梅花」颱風可能生成！預估路徑曝　連假水氣增多

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲熱帶擾動91W發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

今年第12號颱風「梅花」可能生成！中央氣象局預報員曾昭誠表示，近期不排除還有颱風發展。天氣風險公司則說，熱帶擾動91W發展當中，「梅花颱風」有沒有辦法盛開，這幾天可以關注。天氣風險天氣分析師柯聿寧分析，91W預計會來到琉球東南方海面並逐漸北轉；另外，預估中秋連假水氣略為增多。

柯聿寧表示，軒嵐諾颱風已在清晨掠過南韓，其南側的西南風與西側引導南下的北方涼空氣，剛好在台灣附近交會，形成微弱鋒面結構，一大早北部沿海、南部就有對流發展帶來短暫雨和雷雨，環境明顯不穩定。

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柯聿寧指出，今天上午期間降雨會慢慢往平地、內陸移動，普遍都有局部短暫雨機會，中午配合熱力作用，各地山區、中南部有旺盛熱對流發展機會，需要留意午後大雷雨；北部轉為迎風面，全日都有降雨機會。

▼91W位於日本南方遠洋上。（圖／翻攝JTWC）

（圖／翻攝JTWC）

柯聿寧說，這樣的天氣可持續到周三，不過，由於東北風會慢慢將微弱鋒面推至南部，桃竹苗平地的降雨有減少趨勢，迎風面的東北部、東半部仍有短暫陣雨，中部山區到南部還是有較旺盛的午後雷雨；除了降雨的影響，東北風也有一些降溫作用。

柯聿寧分析，周四、周五東北風的水氣較少，迎風面的北海岸到東北角、東半部地區仍有短暫雨機會，其餘地區天氣好轉至多雲到晴，白天溫度回升，中北部的日夜溫差會略擴大到6-8度左右；南部位於弱風區，還是有熱對流發展的條件，午後仍需留意天氣變化。

柯聿寧表示，目前預估中秋連假仍然是東北風環境，不過水氣又略為增多，迎風面東北部也還是有些短暫雨的機會，北部內陸相對穩定，天氣多雲到晴，除了東北部雲量較多，中部大致穩定，南部山區有局部午後降雨；若有賞月的打算，西半部沿海較不需擔心，南部則要等山區附近的熱對流消散後，天空才會較乾淨。

▼近期天氣提醒。（圖／翻攝天氣風險臉書）

（圖／翻攝天氣風險臉書）

天氣風險指出，在日本南方較遠的洋面上，還有一個熱帶擾動91W在發展當中，後續在這塊區域不太穩定，有熱帶擾動活動或發展的空間，梅花有沒有辦法在近期盛開，這幾天可以關注。

柯聿寧則說，由模式預報來看，91W還有增強的機會，預計會來到琉球東南方海面並逐漸北轉，只是移動過程有些緩慢，可能間接讓台灣附近的東北到偏北風持續一段時間，後續變化仍待觀察。

至於近期是否可能還有颱風生成，氣象局預報員曾昭誠受訪提到，菲律賓東方海面仍有利熱帶系統發展，也不排除還會有颱風，但在海面上會往哪邊走，要等到快形成時才能確定，還要再觀察。若屆時成颱，將是今年第12號颱風「梅花」（Muifa，澳門提供，指梅花）。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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