張善政被爆抄更大！　60頁子報告抄29頁

▲桃園市長參選人張善政（前）抄襲爭議再爆新事證，本刊追查2009年張主持農委會研究案，發現其中60頁的子報告中有近半內容移花接木自NCC先前委託工研院的研究報告。



圖文／鏡週刊

國民黨桃園市長參選人張善政上週遭本刊獨家踢爆抄襲爭議，本周又爆新事證。張善政擔任計畫主持人的這3年期研究案，最後一年、2009年報告原未公開，朝野政黨均向農委會索取，農委會上週公開報告。本刊進一步檢視這份塵封13年的結案報告書，發現其中的子報告〈隨選視訊系統應用於農業資訊傳播之規劃〉出現嚴重抄襲情況。

在〈隨選視訊系統應用於農業資訊傳播之規劃〉報告第2章「IPTV簡介」中，竟逐字逐句、連標題帶內文抄了將近1000字的工研院報告。比這更誇張的情況，還出現在第3章「IPTV國外發展現況」和第4章「IPTV國內發展現況」。

▼張善政團隊2009年計畫抄襲NCC2006年委託工研院做的報告。（點圖可放大）



在原始報告中，工研院透過「主要國家及地區IPTV之發展現況」一章，介紹美國、德國、日本、中國、英國、香港、義大利、法國等8個國家地區的IPTV發展狀況，然而，全世界那麼多國家，張善政團隊的報告偏偏也「恰好」介紹了這8個國家地區的IPTV發展狀況。

甚至連工研院報告裡所配的圖表，張團隊也一併取用。工研院在各國介紹圖表旁，都清楚標示出處，例如「德意志電信集團4大部門與3大策略」表格資料來源是「中國泰爾網，2006年10月」，「日本triple play服務狀況」表格資料來源是「日本總務省2006資訊通信產業現狀報告」，「中國IPTV電信營運商比較」表格資料來源是「工研院IEK-IT IS計畫，2005年6月」。

張善政團隊將這些圖表摘入自己的報告，表格的欄目、列數完全相同，表格標題也僅稍做修改，變成「德意志電信集團IPTV發展策略」「日本IPTV服務概況」「中國IPTV營運商比較」。且張團隊刻意將資料來源刪除，以配合自己整份報告的格式；惟在「美國AT&T U-verse頻道組合付費方案」一表中，張團隊忘了將資料來源「AT&T U-verse網站」刪除，使其複製貼上工程露出馬腳。

▼張善政團隊複製工研院報告的圖表，唯獨美國圖表的來源忘了刪。（點圖可放大）





介紹國內IPTV發展現況時，工研院報告描述了「中華電信大電視」「Seednet數位家庭中心DFC」「Seednetnet.tv線上影音服務」「webs-tv寬頻電視」「東森集團數位電視」「年代電通 I’m TV」等5大業者提供的6種服務。張善政團隊則擷取其中5種，包括「中華電信MOD」「互動王室訊科技DFC」「webs-tv寬頻電視」「東森團數位電視」及「年代電通 I’m TV」。

從報告內的時序描述，也可發現工研院與張善政團隊這兩份報告的神奇巧合。張善政團隊明明在2009年12月向農委會提交這份報告，希望介紹IPTV發展「現況」，但綜觀報告內介紹國外、國內的兩個章節，都很難找到2006年之後的狀況描述。

有關2007年的狀況僅出現兩次，一次在美國的案例介紹中，工研院的報告描述，美國SBC 2005年併購AT&T，「同年第4季宣布測試寬頻電視服務計畫，預計於2007年第一季於全美13州提供『U-Verse TV』服務」。張團隊則將「預計」拿掉，全句改為「同年第四季宣布測試寬頻電視服務計畫，並於2007年第一季於全美13州提供『U-Verse TV』服務」。

另一次則出現在英國的案例介紹，這次張團隊忘了將「預計」刪除，變成「預計於2007年推出…」對照其報告提交時間，出現「時空錯置」的情況。

▼2006年工研院報告提到「預計於2007年」，張善政團隊3年後複製時忘了把「預計」刪除。（點圖可放大）

在香港的案例中，則可發現「時間停止」的狀況。工研院報告介紹香港的寬頻電視now TV時提到，「第1年就有26.9萬個用戶，到2006年用戶數至少有70萬戶，佔香港近1/3的家庭用戶」，張善政團隊將之改為「目前用戶數佔香港近1/3的家庭用戶」，然而根據本刊查閱網路公開資訊，now TV在2009年訂戶數早已突破100萬戶，超過香港家庭戶數的1/3。

換言之，張善政團隊花了20頁篇幅所介紹的IPTV國內外現況，其實是2006年的歷史情境；對照張善政日前宣稱，其團隊「兢兢業業、認真努力依照委託要求收集資料、引進國外新知來介紹給農委會」，顯得格外諷刺。



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