當選首件事「拆一殯」　黃珊珊：4580坪綠地還市民

▲自認最熟稔市政的黃珊珊接受本刊專訪暢談願景，宣示當選第一件事是明年中拆除第一殯儀館，釋出約4,580坪綠地。



圖文／鏡週刊

年底九合一選舉最受矚目的首都市長三方爭霸，以無黨籍參選的前台北市副市長黃珊珊接受本刊專訪暢談市政願景，自認是三組參選人中最熟稔市政的她宣示，當選後第一件事是明年中將拆掉市區的北市第一殯儀館，釋放約4,580坪綠地還給市民。面對藍綠夾殺，她也下戰帖喊話週週政策辯論，並一一反擊對手質疑。

台北市長直選28年來，黃珊珊是第一個以副市長參選的人，20年議員及近3年副市長資歷的她，自認在3組參選人中最熟稔市政。談及當選後第一件想做的事，她在本刊專訪宣示：「等明年中旬第二殯儀館改建完工後，第一殯儀館一定拆，馬上、立刻拆」，拆掉後，因這塊地屬殯葬用地，目前約4,580坪（1萬5,139平方公尺）的空間將先綠化、還給市民，後續再走都市計畫變更，與居民討論要怎麼使用。

一殯去留曾是北市選戰熱門話題，2014年國民黨台北市長候選人連勝文主張「一殯遷往南港山豬窟」引發藍綠議員反彈，因搬遷卡關多年，更有議員嘲諷它是「永遠解決不了的毒瘤」。

▼改建中的台北市第二殯儀館，明年中完工後打造成殯葬園區，一殯禮廳等設施將遷入，禮儀業者也擬遷入統一管理。



黃珊珊說，施政要「先給、後拿」，拆一殯前要先擴充二殯空間，柯市府任內已改建二殯，預計明年中完工，屆時禮儀服務的空間變大，一殯就可拆掉搬進去，二殯將打造殯葬園區，規劃以自建或BOT方式蓋一棟新大樓，讓殯葬業者進駐，統一管理；至於一殯基地未來不作商業用途，而朝公共使用規劃。

由於一殯位於中山區，不但是對手蔣萬安立委選區的「本命區」，所在里及鄰近里在2020總統、立委選舉得票均綠大於藍，也被視為綠營票倉，黃喊拆一殯，不但向藍綠叫陣，更有以此展現市政執行力的企圖。

▼一殯曾遭諷是北市「永遠解決不了的毒瘤」，黃珊珊規劃明年拆除後將綠美化還給市民。



「這跟我整頓攤販、處理違建是一樣的道理！」黃珊珊說，柯文哲當選後，第一件事是拆忠孝西路公車專用道，這是前朝本來就規劃要拆，柯只是加速時程，這就叫執行力；而她當議員時討厭別人叫她關說違建，「這問題我想了20年」，因此，當副市長第一件事便推動成立違建爭議處理委員會，過去公務員每天都被叫去議會開協調會，這個不准拆、那個不准拆，現在全都進委員會公開透明討論，協調會從一個月要處理5百件違建案變成零件，公務員不用再面對議員壓力、廠商施壓、被法院調查是否圖利。

黃珊珊再舉例說，北市的夜市、攤販存在已經多久了，但沒人承認它的存在，「警察來就取締，攤販就是躲警察、送紅包、被收保護費，這遊戲已經玩了幾十年了」，她在副市長任內告訴柯，讓她來整頓，於是啟動「攤販精進計畫」，第一個就處理公館夜市，一開始攤販覺得她是詐騙集團，認為市府又要騙人了，但她一攤一攤找他們溝通，告訴他們比照美國等國家，採定時、定點管理，並保留消防通道、補助油煙改善，價格也公開標價，後續包括士林夜市等十幾個夜市都一一整頓，解決多年的問題，「拆一殯的道理也一樣，就是要面對它、解決它！」



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