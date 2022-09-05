《自由》民調：北市長支持度陳時中30.13％　領先蔣萬安6.21％

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選將至，其中台北市長選情最受關注。最新民調顯示，假如明天就要投票，民進黨陳時中的支持度為30.13％、國民黨蔣萬安為22.92％、無黨籍黃珊珊為20.52％，陳足足領先蔣6.21個百分點，可見選情三足鼎立的態勢已逐漸明朗。

▲陳時中在最新民調中，支持度領先蔣萬安和黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

根據《自由時報》報導，台北市長選戰攻防猛烈，最新民調顯示，假如明天就要投票，有30.13％的選民支持陳時中、22.92％支持蔣萬安、20.52％支持黃珊珊，支持度方面陳領先第二名的蔣6.21個百分點，蔣與黃的差距則不到3個百分點；而在勝選看好度方面，有30.63％的選民看好陳時中、23.72％看好蔣萬安、13.61％看好黃珊珊，另外還有32.03％的選民表示無意見。

不過，陳時中近日陷入「拿犯法行為當創意」的爭議，他3日端出「公廁三寶」政見，允諾要將台北市政府管轄的公廁全面更新為免治馬桶，但他的政策宣傳影片卻出現廁所偷窺橋段，遭輿論砲轟是把性騷擾當有趣，後來團隊也緊急更換影片版本。對此，陳時中4日上午受訪時曾表示歉意，他沒有要騷擾的意思，讓身體更清潔是市民的權利。

▲陳時中政策宣傳影片的這一幕掀起各界爭議。（圖／翻攝自陳時中臉書）

對手蔣萬安4日也針對陳時中的宣傳影片爭議表示意見，他痛批，民進黨總以為只要風頭一過大家就會遺忘，或是硬拗就會被民眾接受。黃珊珊則表示，該影片有幾個缺點，包含沒有尊重他人隱私，而且也有可能教壞小孩，「我覺得這件事情是比較嚴重的。」至於更換免治馬桶的政見，她覺得提升品質比設計華而不實的設備有用，也不需要製造階級對立。

面對宣傳影片風波，民進黨發言人、立委林靜儀4日表示，國民黨只想透過政治鬥爭來讓陳時中提出的政見「歪樓」，讓重要的公共衛生、公共廁所等公共政策的討論流於政治口水，這樣的攻擊實在是大可不必。