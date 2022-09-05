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產業升級「3個Plus＋」　張善政：為企業打造更長遠競爭優勢

▲張善政提出產業升級「3個Plus＋」　

▲張善政表示，將以其科技、工程背景，致力建設桃園，成為六都第1名。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政、4日由立委魯明哲陪同，出席桃園商業會第25、26屆理事長交接典禮指出，將以其科技、工程背景，致力建設桃園，成為六都第1名。張善政同時也提出產業升級「3個Plus＋」包括：科技、設計、永續，讓桃園青年在地創新就業，不用再跑外縣市上班！

張善政指出，桃園，是傳統製造業的大本營，但長年以來，桃園的許多青年卻要每天通勤、每天開車，花費很久的時間到外縣市工作。如何把產業與機會留下來，讓桃園年輕人在家鄉上班？是當選市長的努力目標。

▲張善政提出產業升級「3個Plus＋」　

因此，他提出產業升級「3個Plus＋」，除了要引入更多優質產業，更要協助在地產業升級、永續「科技＋」、「設計＋」、「永續＋」，將成為未來桃園推動產業加值、升級、發展的三大主軸，為市民創造更多優質的就業機會、為企業打造更長遠的競爭優勢！

張善政並向桃園商業會會員們表示，經營事業相當不易，市政府要做的，第一要幫大家消減法規的障礙，很多法規不合時宜執行起來綁手綁腳一定要鬆綁。第二是給予桃園創業者更多的經費補助和機會，大家一起努力建設桃園，成為六都第1名。

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