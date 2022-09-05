黃珊珊回擊「柯文哲代理人」：連參謀總長哥哥都管不了我

▲黃珊珊登記參選日與台北市長柯文哲及民眾黨議員參選人同框造勢。黃稱柯是她知遇之恩的伯樂，但直言：「你覺得黃珊珊是什麼都會聽人家的嗎？」



圖文／鏡週刊

以無黨籍參選的前台北市副市長黃珊珊接受本刊專訪暢談市政願景，對於被打成「柯文哲代理人」，她批：「夠了吧！你們找到投給自己的理由吧！」並表示，投給她，一是立刻上手、無縫接軌，二是乾淨清廉，「這二句話我可以講得很大聲，你們告訴我，你可以做什麼？請講一個投給你們的理由！」

柯文哲曾自嘲是「第4個候選人」，對於柯在這次選戰扮演的角色，黃珊珊坦言，會向柯請益，柯也會關心，「但你覺得黃珊珊是什麼都會聽人家的嗎？連我做參謀總長的哥哥（黃曙光）都管不了！」她說，她本來就不是靠別人的人，以前她當律師，是她在指揮當事人，叫他講什麼就講什麼，如今52歲了，個性從來都沒變過，「不然我當副市長，若做得不開心，每天只是唯唯諾諾的，我才不幹呢！」

會否「柯規黃隨」？黃珊珊則表示，沒這個問題，因市政是延續的，這是「市民的規」，好的規都不該被取消，有狀況的規就把它改到好，柯任內建立了一些可長可久的制度，例如公開透明、廉政委員會，這些好的文化為何不留下來？但執行上她常與柯有不同想法，例如她告訴柯，一個人賺100萬、花掉90萬，剩下的拿一萬塊給媽媽用不行嗎？說服柯在歲出、歲入有餘的前提下發敬老金，「我如果跟柯完全一樣，就不會去說服他，重點在我找到更好的方法。」

至於當選後是否入民眾黨？黃珊珊說，她是感情用事的人，親民黨是娘家，民眾黨是盟友，柯是知遇之恩的伯樂，尤其疫情期間幾乎是同生共死的戰友，「不可能叫一個人離開娘家、拋棄戰友，這是做人的道理不是嗎？」當無黨籍市長要放下意識形態及政黨利益，才能真正做好事，市民早超越黨派、不在乎她是什麼黨，一直想搞藍綠對決，只會讓更多中間選民厭惡，因討厭藍綠才是最大公約數。



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