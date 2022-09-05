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張善政抄襲再爆新事證　塵封13年報告也有鬼

桃園市長參選人張善政（前）抄襲爭議再爆新事證，本刊追查2009年張主持農委會研究案，發現其中60頁的子報告中有近半內容移花接木自NCC先前委託工研院的研究報告。

▲桃園市長參選人張善政（前）抄襲爭議再爆新事證，本刊追查2009年張主持農委會研究案，發現其中60頁的子報告中有近半內容移花接木自NCC先前委託工研院的研究報告。

圖文／鏡週刊

國民黨桃園市長參選人張善政抄襲爭議再爆新事證！本刊上週獨家踢爆，張善政2007年到2009年主持農委會研究案，2008年研究報告涉多種抄襲樣態，2009年研究報告經農委會上週公開後，本刊進一步檢視這份塵封13年的報告書，發現其中竟也涉抄襲，在60頁的子報告中，有將近一半內容，移花接木自國家通訊傳播委員會（NCC）2006年委託工研院進行的一份研究報告。

在這份名為〈隨選視訊系統應用於農業資訊傳播之規劃〉的子報告中，張善政團隊花了20頁篇幅，介紹IPTV國內外現況，但對照之下，發現內容都停留在2006年，也就是工研院提交報告時的狀況，缺乏2007年之後的更新資料；對照張善政日前宣稱，其團隊「兢兢業業、認真努力依照委託要求收集資料、引進國外新知來介紹給農委會」，顯得格外諷刺。

▼張善政團隊2009年計畫抄襲NCC2006年委託工研院做的報告。（點圖可放大）

張善政團隊2009年計畫抄襲NCC2006年委託工研院做的報告。張善政團隊2009年計畫抄襲NCC2006年委託工研院做的報告。在IPTV簡介部分，張善政團隊抄了將近1000字。在IPTV簡介部分，張善政團隊抄了將近1000字。在IPTV簡介部分，張善政團隊抄了將近1000字。

此外，在原始報告中，工研院透過「主要國家及地區IPTV之發展現況」一章，介紹美國、德國、日本、中國、英國、香港、義大利、法國等8個國家地區的IPTV發展狀況，然而，全世界那麼多國家，張善政團隊的報告偏偏也「恰好」介紹了這8個國家地區的IPTV發展狀況。

甚至工研院報告的參考資料中，有50個參考條目，都疑似被張善政團隊複製貼上，連順序都未改，直接納為己用。

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