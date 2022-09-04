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扶輪傳愛「根除台灣肝病計畫」　知名3藝人公益現身經驗分享

▲扶輪傳愛「根除台灣肝病計畫」 知名3藝人公益現身經驗分享。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國際扶輪傳愛「根除台灣肝病計畫」。衛福部基隆醫院林慶豐院長（右2）、節目主持人侯昌明（右1）、藝人楊皓崴（左1）、藝人張郁婕（左3）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國際扶輪社2022年持續推動「扶輪傳愛・根除台灣肝病計畫」，肝病一直是國病，因此扶輪人非常積極投入這項有意義活動，今（4日）上午首次在衛福部基隆醫院，吸引200多名的民眾前來參加「全民免費肝病抽血篩檢及腹部超音波檢查 」，國際扶輪3490地區總監陳汪全表示，希望透過檢查早期發現，趕快治療，讓每個人生都能是彩色的。

肝基會本於照顧國人健康的使命，超前部署，希望結合社會各界愛心力量推動「今年超了沒？全民腹超活動」簡單、無痛、無輻射、發現病灶機率高的腹部超音波檢查，是篩檢肝癌的最重要利器；對於檢查異常者，肝基會將協助患者轉介到醫療院所追蹤，進一步診斷及治療，藉由此項活動盼能早期發現肝癌、有效治療。

▲扶輪傳愛「根除台灣肝病計畫」 知名3藝人公益現身經驗分享。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國際扶輪社2022年持續推動「扶輪傳愛・根除台灣肝病計畫」。

節目主持人侯昌明、知名八點檔藝人楊皓崴、張郁婕3人也到場分享自己身邊親朋好友的經驗，藝人楊皓崴就以自己在八點檔熬夜拍戲不眠不休，有時候2、3天沒睡覺自己，覺得年輕都快受不了，更何況有些長輩，還好自己也有養成運動的習慣，身體恢復也比較快，不過他也都會定期檢查。

李懋華教授表示 ，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它。2021年3月肝基會推動「今年超了沒？全民腹超10年計劃」活動起跑，緊接著同年10月舉辦全台12家醫療院所同步腹超活動，2022年7月更擴大至全台灣北、中、南、東共16家醫療院所同步腹超活動，建議40歲以上民眾，每年都要做1次腹部超音波，早期發現肝癌，早期治療。

▲扶輪傳愛「根除台灣肝病計畫」 知名3藝人公益現身經驗分享。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲肝基會結合社會各界愛心力量推動「今年超了沒？全民腹超活動」。

台北敦化扶輪社夏智亮社長說，國際扶輪多年來致力於預防與消除疾病等六大焦點人道服務計畫，並在全國各地進行肝病篩檢活動；2015年12月與肝基會合作，甚至在7小時完成2434人腹部超音波篩檢，創造了金氏世界紀錄。因此台北敦化扶輪社持續與肝病防治基金會合作，響應 「今年超了沒？全民腹超10年計畫」活動，在全台推動免費保肝篩檢及腹部超音波，以行動「救治肝苦人」，讓肝病從台灣消失。

衛福部基隆醫院林慶豐院長表示，由於肝臟沒有神經，很多民眾自我健康管理觀念不足，利用醫療資源較被動。目前政府提供年滿45歲到79歲的民眾，可做B、C肝炎抽血篩檢，但終身只能接受1次免費檢查，肝臟病變常是靜悄悄的發生，發生不可逆的病變時，已不能積極治療。

▲扶輪傳愛「根除台灣肝病計畫」 知名3藝人公益現身經驗分享。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲建議40歲以上民眾，每年都要做1次腹部超音波，早期發現肝癌，早期治療。

林慶豐說，事前預防及篩檢工作非常重要，此次非常感謝國際扶輪3522地區台北敦化扶輪社等6社、國際扶輪3490地區等9社，以及肝病防治學術基金會，帶著社會的愛心，提供基隆市民免費肝炎、肝癌篩檢及150位腹部超音波，希望民眾可以把握難得提昇自己健康的機會。

基隆市衛生局長吳澤誠則呼籲民眾，因為肝臟是個沈默寡言的器官，在人體主要負責解毒、消化以及代謝，肝臟一旦有狀況，即使民眾可能只是覺得疲倦、無力，但往往已經發生嚴重的問題。他提醒民眾，儘量保持作息正常、不熬夜，擁有充足的睡眠；多加攝取天然食材、新鮮蔬果，避免暴飲暴食及菸酒；並維持適度的運動習慣，就能保持健康、保護好心肝。

▲扶輪傳愛「根除台灣肝病計畫」 知名3藝人公益現身經驗分享。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它。

國際扶輪3490地區總監陳汪全則以自己扶輪社為例，表示與財團法人肝病防治學術基金會長期合作，社友也可以參加檢查，預防甚於治療，因為肝臟沒有神經，肝病早期沒有明顯症狀，造成許多民眾為肝病所苦，甚至犧牲生命。因此加強肝病宣導、普及肝病篩檢，讓肝病患者早期發現早期治療，是提高肝病治療率，解決國人肝苦的最佳途徑。

感謝基隆市政府、國際扶輪3490地區、國際扶輪3522地區指導，由肝病防治學術基金會、台北敦化扶輪社、衛生福利部基隆醫院主辦，台北東區扶輪社、台北安和扶輪社、台北同德扶輪社、台北同慶扶輪社、台北美仁扶輪社、基隆扶輪社、基隆南區扶輪社、基隆東區扶輪社、基隆東南扶輪社、基隆西北扶輪社、基隆中區扶輪社、新北北海岸扶輪社、基隆永昌扶輪社、新北瑞芳扶輪社、首都客運股份有限公司協辦。

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