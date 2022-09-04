雨水下對地方！軒嵐諾颱風解除旱象　員山子啟動分洪降低洪患

記者郭世賢／基隆報導

軒嵐諾颱風速度行進緩慢且持續降雨，基隆河上游山區累計雨量達450毫米，不僅解除基隆地區旱象，員山子分洪堰今（4日）8時30分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪，減少中下游洪患；這是今年員山子第3次分洪，自2005年開通以來第57次分洪。

▲軒嵐諾颱風解除旱象，員山子分洪堰啟動分洪。（圖／第十河川局提供，下同）

水利署第十河川局指出，中央氣象局於昨（3日）凌晨2點30分發布軒嵐諾颱風海上陸上颱風警報，由於颱風行進速度緩慢，並且持續降雨，基隆河上游山區總累計雨量達450毫米。

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位於新北市瑞芳區的員山子分洪堰，於4日凌晨0點43分達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池；上午8時30分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。

▲4日凌晨0點43分達警戒水位62.5公尺。

第十河川局表示，颱風外圍環流夾帶強降雨，基隆河上游水位驟漲，員山子管理中心嚴陣以待，不敢輕忽；管理中心2日上午11點3級開設，嚴密監視水位及各分洪設施及機電設施整備情形，確認分洪隧道及分洪設施、排砂道自動閘門操作正常安全無虞。

第十河川局說，員山子分洪管理中心於隧道分洪期間，除確實掌握分洪狀況，利用進、出水口廣播系統及跑馬燈看板警示，並發布分洪警告訊息，確保民眾生命財產安全。

▲洪水越過側流堰進入分洪靜水池。

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