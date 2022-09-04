　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨水下對地方！軒嵐諾颱風解除旱象　員山子啟動分洪降低洪患

記者郭世賢／基隆報導

軒嵐諾颱風速度行進緩慢且持續降雨，基隆河上游山區累計雨量達450毫米，不僅解除基隆地區旱象，員山子分洪堰今（4日）8時30分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪，減少中下游洪患；這是今年員山子第3次分洪，自2005年開通以來第57次分洪。

▲軒嵐諾颱風解除旱象 員山子啟動分洪降低洪患。（圖／第十河川局提供）

▲軒嵐諾颱風解除旱象，員山子分洪堰啟動分洪。（圖／第十河川局提供，下同）

水利署第十河川局指出，中央氣象局於昨（3日）凌晨2點30分發布軒嵐諾颱風海上陸上颱風警報，由於颱風行進速度緩慢，並且持續降雨，基隆河上游山區總累計雨量達450毫米。

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於新北市瑞芳區的員山子分洪堰，於4日凌晨0點43分達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池；上午8時30分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。

▲軒嵐諾颱風解除旱象 員山子啟動分洪降低洪患。（圖／第十河川局提供）

▲4日凌晨0點43分達警戒水位62.5公尺。

第十河川局表示，颱風外圍環流夾帶強降雨，基隆河上游水位驟漲，員山子管理中心嚴陣以待，不敢輕忽；管理中心2日上午11點3級開設，嚴密監視水位及各分洪設施及機電設施整備情形，確認分洪隧道及分洪設施、排砂道自動閘門操作正常安全無虞。

第十河川局說，員山子分洪管理中心於隧道分洪期間，除確實掌握分洪狀況，利用進、出水口廣播系統及跑馬燈看板警示，並發布分洪警告訊息，確保民眾生命財產安全。

▲軒嵐諾颱風解除旱象 員山子啟動分洪降低洪患。（圖／第十河川局提供）

▲洪水越過側流堰進入分洪靜水池。

▲軒嵐諾颱風解除旱象 員山子啟動分洪降低洪患。（圖／第十河川局提供）

【更多新聞】

►軒嵐諾掃過！台鐵平溪線邊坡不穩定中斷　三貂嶺=菁桐暫時停駛

►軒嵐諾橫掃東北角！新北基隆地區2903戶停電　台電全力搶修中

►被控台北大學博士論文涉抄襲　蔡適應開箱反駁：絕對經得起考驗

►正國會張銘祐質疑論文「相似度47%」　謝國樑：都有註明出處

►台北大學博士論文被控抄襲　蔡適應：跑過比對系統、符合學術規範

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
成都封城變「全城罰站」！　幕後公司竟是市場巨無霸
「蝦頭有毒」專家解答：是真的！　4種人少吃蝦子
阿嬌鬆口：我不是真的想結婚！　41歲還沒生「有點後悔」
快訊／軒嵐諾轟雨彈！苗21線坍方　這村明天停班停課
估深夜解除海警　午後各地雨勢曝！2區仍在暴風圈內
麥當勞、肯德基買1送1！　9大速食店優惠一次看
老公掛網看正妹練瑜珈「下身磨蹭長條枕」！　妻怒戰檢舉
LIVE／強颱「軒嵐諾」解除陸警　氣象局最新說明
美售台AIM-9X響尾蛇飛彈　搭瞄準系統「飛行員看到哪、打到

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

火辣外送員「褲子失蹤」露逆天長腿　甜笑迷暈他！本尊身分曝光

甜蜜蜜家庭日　黃偉哲盼給新住民家庭甜蜜同歡度中秋

台南山上花園水道博物館百年羅漢松落果造型討喜　掌葉蘋婆果莢傳浪漫

醉男吐在機車旁　車主勸離遭飆罵！醉男爸護兒嗆：妳可能不認識我

快訊／軒嵐諾轟雨彈！苗21線坍方阻人車通行　這村明停止上班上課

估深夜「解除軒嵐諾海警」　午後各地雨勢曝！2區仍在暴風圈內

軒嵐諾掃過！台鐵平溪線邊坡不穩定中斷　三貂嶺=菁桐暫時停駛

雨水下對地方！軒嵐諾颱風解除旱象　員山子啟動分洪降低洪患

快訊／強颱「軒嵐諾」陸警解除！台灣脫離暴風圈　下半天雨勢趨緩

LIVE／軒嵐諾又變強「15縣市豪大雨特報」　氣象局最新說明

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

鐵頭柴見媽出門不帶牠　撞破玻璃全場嚇壞！

妹一手掀翻椅子哥慘摔 她無辜回答讓家人笑瘋

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

妹子見企鵝走路差點滑倒　嚇到尖叫！網：是多緊張

楊昇達抱老婆「要轉到天長地久」　陳志強曾智希拼生娃沒避孕

火辣外送員「褲子失蹤」露逆天長腿　甜笑迷暈他！本尊身分曝光

甜蜜蜜家庭日　黃偉哲盼給新住民家庭甜蜜同歡度中秋

台南山上花園水道博物館百年羅漢松落果造型討喜　掌葉蘋婆果莢傳浪漫

醉男吐在機車旁　車主勸離遭飆罵！醉男爸護兒嗆：妳可能不認識我

快訊／軒嵐諾轟雨彈！苗21線坍方阻人車通行　這村明停止上班上課

估深夜「解除軒嵐諾海警」　午後各地雨勢曝！2區仍在暴風圈內

軒嵐諾掃過！台鐵平溪線邊坡不穩定中斷　三貂嶺=菁桐暫時停駛

雨水下對地方！軒嵐諾颱風解除旱象　員山子啟動分洪降低洪患

快訊／強颱「軒嵐諾」陸警解除！台灣脫離暴風圈　下半天雨勢趨緩

LIVE／軒嵐諾又變強「15縣市豪大雨特報」　氣象局最新說明

土耳其怒控「希臘占領愛琴海諸島」　必要時刻將採取行動

火辣外送員「褲子失蹤」露逆天長腿　甜笑迷暈他！本尊身分曝光

甜蜜蜜家庭日　黃偉哲盼給新住民家庭甜蜜同歡度中秋

軒嵐諾颱風大雨不斷　悍將戰桃猿延賽

遭號誌燈倒塌重砸！新手媽最新狀況曝...手術順利需積極復健

曾住過A9！科技業夫妻「買房選A7」狂列9優點：不會騎車也能生活

林楚茵問蔣萬安：你可用免治馬桶　為何一般市民不能用？

不畏風雨！72歲馬英九9度泳渡日月潭　賽前喊「不能游比我快」

雙胞胎肚子裡打架！出生後「渾身淤青」　母笑：長大別怪我

台南山上花園水道博物館百年羅漢松落果造型討喜　掌葉蘋婆果莢傳浪漫

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

生活熱門新聞

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

軒嵐諾加速！再現雙眼牆　中秋連假天氣出爐

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

軒嵐諾還會長大！估今再變強颱　14縣市豪大雨

周日停班課一覽　全台5區停班停課

亡父「頭七附身」兒起乩！瞪眼巡視　眾人哭翻跪下

軒嵐諾暴風圈觸陸　凌晨風雨最密集

阿堂鹹粥9個月漲2次　一碗粥260元

快訊／蘭嶼緊急宣布！　全台停班停課一覽表

軒嵐諾再開眼！白天最靠近　各地風雨漸緩時間曝

欺騙國外爸交「粗腿女友」！竟是弟弟女裝假扮

軒嵐諾緩慢向北！解除陸警時間出爐

快訊／豪大雨擴15縣市　軒嵐諾回春幸好沒再靠近

桃園男大生颱風天偷她傘　店家怒PO畫面：不屑賺你們錢

更多熱門

相關新聞

國軍整備因應「軒嵐諾」　53官兵挺進新北烏來、宜蘭大同等8區待命

國軍整備因應「軒嵐諾」　53官兵挺進新北烏來、宜蘭大同等8區待命

受到強颱「軒嵐諾」及其外圍環流影響，中央氣象局今（4日）上午10時半許仍針對北台灣發布豪雨特報。為因應北部地區受颱風威脅，航特部配合第三作戰區，昨提升為災害應變中心一級開設，協助掌握作戰區境內區域災情及災防兵力調度。

軒嵐諾陸警解除！台灣脫離暴風圈

軒嵐諾陸警解除！台灣脫離暴風圈

魔毯要起飛了！他見「～～舞動一幕」超療癒

魔毯要起飛了！他見「～～舞動一幕」超療癒

LIVE／軒嵐諾又變強「豪大雨區擴大」　氣象局最新說明

LIVE／軒嵐諾又變強「豪大雨區擴大」　氣象局最新說明

颱風來菜好貴　菜價創3個月新高「青江菜1斤要76元」

颱風來菜好貴　菜價創3個月新高「青江菜1斤要76元」

關鍵字：

颱風軒嵐諾員山子分洪堰

讀者迴響

熱門新聞

林志穎妻罕見動怒哭了！還原6歲兒「脫困第1句話」

娶到賺到！余祥銓女友背景曝光

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

軒嵐諾加速！再現雙眼牆　中秋連假天氣出爐

颱風天撿到破萬身價「鴨界網美」　網狂勸別三杯

巨乳實況主闖印度捧乳02搖…

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

軒嵐諾還會長大！估今再變強颱　14縣市豪大雨

他「精液越射越少」女友譏：只有這樣？醫揭5大原因

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

雙胞胎肚子裡打架「出生全身瘀青」！胎內片曝光

新店河岸宅當年「買房送麥拉倫」　今轉手沒人賺！最慘賠千萬

9月「天降橫財」4星座公開！

更多

最夯影音

更多
「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞
菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面