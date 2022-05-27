台南赤崁扶輪社　集資捐贈5台特製輪椅嘉惠南特學子

▲台南赤崁扶輪社集資捐贈5台特製輪椅，嘉惠南特學子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為幫助台南特殊教育學校學生的成長與安全，台南赤崁扶輪社集資捐贈5台特製輪椅，嘉惠南特學子。

台南特殊教育學校坐落於安南區，為全國首創專為教育身心障礙學生之特殊學校，目前校內共有幼兒、國小、國中及高職四個學部，現有學生數為244人，雖然人數並不多，但校內肢體障礙生已近三分之一，需訓練輔具的數量已呈倍數上升，有些學生甚至需要特製輔具的協助才能進行學習。

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林維靖校長為了校內學生的成長與安全，也理解家長付出的辛苦，除每年編列些許相關輔具經費，並積極向國教署申請輔具經費，以充實校內訓練輔具的數量，並期許能讓在校學生均能參與每一項課程與活動的機會。

此次，在該校學生家長會黃依姍會長的牽線之下，台南赤崁扶輪社楊忠橋會長集結會內成員之力量前來南特送愛，依照學生的需求捐贈5台造價不斐的特製輪椅給本校肢體障礙生用來作為保護或坐姿調整擺位使用，讓學生於學習上能採較直挺的坐姿及避免受傷，使南特孩子可自由自在於校園內享受受教的權益，營造優質校園學習環境，維護學生身心健康。

台南特殊教育學校感謝台南赤崁扶輪社，提供給這群慢飛天使最實質的幫助，讓孩子能在安全的環境下學習，也讓家長能安心的將孩子交給南特。